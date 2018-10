Το ελληνικό βιβλίο στην 70ή ΔΕΒ Φρανκφούρτης

Περισσότεροι από 1.000 τίτλοι βιβλίων από 40 και πλέον εκδότες θα προβληθούν εφέτος από το Ελληνικό Περίπτερο στην 70ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση βιβλίου σε όλο τον κόσμο, που πραγματοποιείται από 10 έως 14 Οκτωβρίου, με κεντρικό σύνθημα «Ιδέες που κινούν τον κόσμο» και τιμώμενη χώρα τη Γεωργία.



Η ελληνική παρουσία στη Φρανκφούρτη -η πιο πολύπλευρη, σύνθετη σε είδη εκδηλώσεων και παρεμβατική από το 2001, όταν η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα- αυτή τη φορά εστιάζει με ένα τριπλό αφιέρωμα-παρέμβαση στο καίριο ζήτημα της μετανάστευσης και του προσφυγικού στην Ευρώπη, σε συνέχεια ενός από τους βασικούς θεματικούς άξονες των δύο τελευταίων Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου Θεσσαλονίκης («Η προσφυγική εμπειρία»).



Το αφιέρωμα εναρμονίζεται και με την κεντρική εκστρατεία της εφετινής ΔΕΒ Φρανκφούρτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα («I'm on the same page»), που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Γερμανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών, με αφορμή την εβδομηκοστή επέτειο από την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ.



Ειδικότερα, η ελληνική παρέμβαση περιλαμβάνει ειδική θεματική βιβλιοθήκη στο Ελληνικό Περίπτερο με επιλεγμένα βιβλία για το προσφυγικό και τη μετανάστευση, μια συζήτηση («Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών») αλλά και τη φωτογραφική έκθεση («Δρόμοι Επιβίωσης») σε κεντρικούς χώρους που παραχωρεί η 70ή ΔΕΒ Φρανκφούρτης στην ελληνική αποστολή.



Η συγγραφέας Μάρω Δούκα είναι η επίσημη προσκεκλημένη της ελληνικής συμμετοχής, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και σε συνεργασία με τους Έλληνες εκδότες, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη και το γραφείο ΕΟΤ Φρανκφούρτης.



Στην εφετινή ΔΕΒ Φρανκφούρτης, με δική τους βιβλιοθήκη στο Ελληνικό Περίπτερο (E133-Hall 5.1) συμμετέχουν 18 εκδότες, οι οποίοι μαζί με τα πρακτορεία πνευματικών δικαιωμάτων Ersilia και Iris συμμετέχουν ενεργά σε μια νέα δυναμική παρουσία του ελληνικού βιβλίου εκτός συνόρων.



Στο Ελληνικό Περίπτερο συμμετέχουν επίσης με το δικό τους ενημερωτικό υλικό η 16η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (που θα πραγματοποιηθεί στις 9 με 12 Μαΐου 2019), η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου (που ανακηρύχτηκε από την UNESCO και συνεχίζεται έως τις 22 Απριλίου 2019) και η Εταιρεία Συγγραφέων.