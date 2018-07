Το έργο του George Condo στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση «George Condo at Cycladic», την πρώτη μεγάλη ατομική μουσειακή έκθεση του George Condo στην Ελλάδα.





Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 14 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει τριάντα έργα -ζωγραφικά, γλυπτά και σχέδια- τα οποία καλύπτουν τα τελευταία είκοσι χρόνια πορείας του Αμερικανού καλλιτέχνη. Επίσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά, μια σειρά ζωγραφικών έργων και σχεδίων που δημιουργήθηκαν το 2017, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας σειράς αυτοπροσωπογραφιών με τίτλο «Αυτοπροσωπογραφία στο Παρίσι 1-3» (Self portrait in Paris 1-3, 2017) και «Εγώ, ο Εαυτός μου και Αυτός» (Me, Myself and Him, 2017).













Χωρίς να ακολουθεί τη χρονολογική περιγραφή του έργου του καλλιτέχνη υπό τη μορφή ενός αναδρομικού αφιερώματος, η έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη ορισμένων αντιπροσωπευτικών έργων του, τα οποία επιχειρούν να εξερευνήσουν την ανθρώπινη μορφή, κεντρικό θέμα του σύγχρονου εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.





Ανήκει σε μια γενιά καλλιτεχνών οι οποίοι επανήλθαν στην παραστατική ζωγραφική παρότι δημιούργησαν σε μια εποχή, μετά τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό, όπου η Εννοιολογική Τέχνη και ο Μινιμαλισμός μεσουρανούσαν στο καλλιτεχνικό προσκήνιο. Παίζοντας ένα παιχνίδι ισορροπίας ανάμεσα στο όμορφο και το γκροτέσκο, το καθημερινό και το παράλογο, την υψηλή και την εμπορική «pop» τέχνη, οι φρέσκιες εικαστικές δημιουργίες του Condo τον καθιστούν έναν από τους πιο εφευρετικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.













Στόχος της έκθεσης «George Condo at Cycladic» είναι να αναδείξει τις αναφορές, τις ιδέες και τις κατακτημένες δεξιότητες του καλλιτέχνη που έχουν περισυλλεχθεί με την πάροδο του χρόνου. Το έργο του Condo, διαποτισμένο από μια βαθιά γνώση της λογοτεχνίας, της μουσικής και της Ιστορίας της Τέχνης, μοιάζει σαν αντικατοπτρισμός του χαρακτήρα του, μια προέκταση του εαυτού του: χαρισματικό, μεγαλειώδες, διορατικό, καλλιεργημένο, κομψό και με πηγαία αίσθηση του χιούμορ.

Χαμόγελα πονηρά, μάτια γουρλωτά, οδοντοστοιχίες, κεφάλια που διαθλώνται -σε μαύρο μελάνι ή με εκρήξεις κίτρινου, πράσινου, μωβ και πορτοκαλί χρώματος- συνθέτουν τις μορφές του φρενήρους κόσμου του Condo.





Μεταξύ άλλων, η έκθεση περιλαμβάνει τα γλυπτά «Τοτεμική Φιγούρα» (Totemic Personage, 2012) και «Γυμνό σε Κιβώτια Κρασιού 2» (Nude on Wine Crates 2, 2016), όπου ο κατακερματισμός και η ανακατασκευή αναδεικνύονται ως βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς του Condo καθώς και το έργο «Εσωτερικός Κόσμος» (Internal Space, 2005) που αποδεικνύει ότι ένα έργο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και παραστατικό και αφηρημένο. Στα έργα «Άστεγοι Αρλεκίνοι» (Homeless Harlequins, 2004), «Χαμογελαστός Αρλεκίνος» (Grinning Harlequin, 2005) και «Γελαστός Ιερέας» (Laughing Priest, 2004) αναδεικνύεται η χαρακτηριστική πρακτική του Condo να καταγράφει στα πορτραίτα του καθημερινούς παραλογισμούς της ζωής, μέσα από ένα σύνολο χαρακτήρων που κατοικούν στο μυαλό του, συνθέτοντας μια δική του comedia dell’ arte. Το «Χάρτινα Πρόσωπα» (Paper Faces, 1997) είναι ένα μνημειακό έργο, στο οποίο ο Condo συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά μοτίβα της δουλειάς του.













«Νομίζω ότι όλη η πράξη τού να δημιουργείς τέχνη δεν έχει καμιά σχέση με το μέσο που χρησιμοποιείς... Μπορείς να ζωγραφίζεις, να σχεδιάζεις, να γράφεις κ.λπ., όμως η πράξη παραμένει πάντα η ίδια».





Ο Condo -μαζί́ με τον Jean-Michel Basquiat, τον Keith Haring και τον Jeff Koons- συνέβαλε καταλυτικά́ στην αναβίωση της αναπαραστατικής ζωγραφικής στην Αμερική́ τη δεκαετία του ’80 και θεωρείται ένας από́ τους σημαντικότερους Αμερικανούς γλύπτες και αναπαραστατικούς ζωγράφους μέχρι σήμερα.George CondoΜουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1, Αθήνα)