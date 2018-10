Το εβραϊκό βιβλίο προσευχών της Μέριλιν Μονρόε πωλείται σε δημοπρασία

Οι πλειοδότες μπορεί να μην έχουν ελπίδα να αποκτήσουν την Ford Thunderbird της Μέριλιν Μονρόε σε δημοπρασία που διοργανώνεται στο Λος Άντζελες τον επόμενο μήνα, αλλά μπορεί να αποκτήσουν το siddur της (εβραϊκό βιβλίο προσευχών) στο Λονγκ Άιλαντ.Το χρώματος μπεζ βιβλίο προσευχών από το 1992 με τιμή εκκίνησης 4.600 δολάρια πωλείται σε δημοπρασία του οίκου J. Greenstein & Co. στις 12 Νοεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών Cedarhurst, σύμφωνα με την Times of Israel.Η Thunderbird αναμένεται να πουληθεί 500.000 δολάρια, πέντε μέρες αργότερα.Το βιβλίο προσευχής πωλείται για λογαριασμό του σημερινού ιδιοκτήτη του, ενός Αμερικανού που ζει στο Ισραήλ και το αγόρασε από τον φορέα που διαχειρίζεται την περιουσία της Μονρόε το 1999, σύμφωνα με το The Jewish Chronicle.Η ηθοποιός ασπάστηκε τον ιουδαϊσμό το 1956, όταν παντρεύτηκε τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ο οποίος ήταν πολωνoεβραϊκής καταγωγής.Το βιβλίο - το οποίο φέρει τη σφραγίδα της συναγωγής του Μίλερ, το Εβραϊκό Κέντρο της Λεωφόρου Ν στο Μπρούκλιν - είχε προηγουμένως τεθεί σε δημοπρασία το 2017 και δεν πουλήθηκε.Ο ραβίνος Ρόμπερτ Γκόλντμπεργκ της Μεταρρυθμιστικής Συναγωγής Χάμντεν του Κονέκτικατ επέβλεψε τη μεταστροφή της Μονρόε και τέλεσε τον εβραϊκό γάμο του ζευγαριού λίγες μέρες μετά τον πολιτικό γάμο στο Γουάιτ Πλείνς της Νέας Υόρκης.Αν και το ζευγάρι χώρισε πέντε χρόνια αργότερα, ο ραβίνος είπε ότι η Μονρόε του είχε πει ότι εξακολουθούσε να είναι αφοσιωμένη στον ιουδαϊσμό.Η Μέριλιν δεν ήταν διανοούμενη, αλλά ήταν ειλικρινής στην επιθυμία της να μάθει, έγραψε ο Γκόλντμπεργκ σε επιστολή μετά τον θάνατό της το 1962, αναφέρει το The Jewish Chronicle.«Έδειξε ότι εντυπωσιάστηκε από τον ορθολογισμό του ιουδαϊσμού, τα ηθικά και προφητικά ιδεώδη του και την έννοια της δεμένης οικογενειακής ζωής» σημείωσε.Η Μονρόε προφανώς χρησιμοποιούσε το βιβλίο προσευχής, καθώς στην περιγραφή του αναφέρεται ότι περιέχει σημειώσεις που είναι «πιθανώς ιδιόχειρες» και ότι η ράχη του είναι σχεδόν αποκολλημένη.Ο Τζόναθαν Γκρίνσταϊν, ιδιοκτήτης του οίκου δημοπρασιών είπε ότι «βαθιά μέσα της, ήταν μία εβραϊκή ψυχή».Ενώ ήταν εν ζωή, θεωρούσε ότι ήταν Εβραία, δήλωσε ο Γκρίνσταϊν, ο οποίος πρόσθεσε ότι το βιβλίο θα μπορούσε να πουληθεί έως και 12.000 δολ. – ή σε ακόμη μεγαλύτερη τιμή, αν «δύο τρελοί άνθρωποι αρχίσουν να υποβάλλουν προσφορές γι 'αυτό».