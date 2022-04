To φαντασμαγορικό Met Gala του 2022

Μια μεγάλη λαμπερή βραδιά πλησιάζει! Έπειτα από την ακύρωση το 2020 και την αναβολή από τον Μάιο για τον Σεπτέμβριο το 2021, λόγω της πανδημίας, το Met Gala είναι έτοιμο να βάλει τα καλά του και να γιορτάσει τη μόδα την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, ενθουσιάζοντας τους θεατές με τις εξτραβαγκάντ παρουσίες των καλεσμένων του από όλους τους χώρους καθώς και με την μυστικότητα της εκδήλωσης.



Το ετήσιο γκαλά ξεκίνησε το 1948 για τη συγκέντρωση χρημάτων του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (Met) στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης με εισιτήρια που κόστιζαν μόλις πενήντα δολάρια. Το 1999, η αρχισυντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour) ανέλαβε την προεδρία του Ινστιτούτου.



Το περσινό θέμα του Met Gala αναφερόταν στην αμερικάνικη μόδα και οι διοργανωτές, σκέφτηκαν να το χωρίσουν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της έκθεσης που παρουσιάστηκε με τίτλο: «In America: A Lexicon of Fashion (Στην Αμερική: Ένα Λεξικό της Μόδας)» επικεντρωνόταν στη μόδα του 20ου και 21ου αιώνα αλλά και στους δεσμούς της με την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Άνοιξε για το κοινό στο Anna Wintour Costume Center στις 18 Σεπτεμβρίου 2021.



Το δεύτερο μέρος της έκθεσης και φετινό θέμα έχει τον τίτλο «In America: An Anthology of Fashion (Στην Αμερική: Μία Ανθολογία της Μόδας)», και φέρνει στο φως «ανολοκλήρωτες ιστορίες σχετικά με την αμερικανική μόδα του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, μέσα από περίπου 100 παραδείγματα ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων. Θα ανοίξει για το κοινό στις 7 Μαΐου 2022. Και οι δύο εκθέσεις θα διαρκέσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2022.



Οι Ρετζίνα Κινγκ (Regina King), η Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively) με τον σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) και η Λιν Μανουέλ-Μιράντα (Lin-Manuel Miranda) θα είναι οι επίσημοι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, ενώ ο σχεδιαστής Τομ Φορντ (Tom Ford), η Άννα Γουίντουρ της Vogue και ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσερί (Adam Mosseri) θα είναι οι επίτιμοι παρουσιαστές όπως συνέβη και τον περασμένο Σεπτέμβριο στα εγκαίνια του πρώτου μέρους της έκθεσης «In America: An Anthology of Fashion».



Η εκδήλωση φιλοξενεί περίπου 600 παρευρισκόμενους, με την λίστα των καλεσμένων να είναι άκρως απόρρητη. Σημειωτέον τα εισιτήρια σύμφωνα με τη Vogue UK κοστίζουν γύρω στα 30.000 δολάρια το καθένα ή για το κλείσιμο ενός τραπεζιού η αξία ανεβαίνει στα 275.000 δολάρια.



Ραντεβού στο ετήσιο Met Gala του 2022 που επιστρέφει στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στο Μανχάταν τη Δευτέρα 2 Μαΐου.