Το HBO προσφέρει οπτικό λεξιλόγιο για την καλύτερη κατανόηση της σειράς «The Sopranos»

Το HBO κοινοποίησε ένα βίντεο διάρκειας 10 λεπτών που αποκρυπτογραφεί κάποιες από τις εκφράσεις - σπαζοκεφαλιές της αργκό της μαφίας που χρησιμοποιούνται στη σειρά «The Sopranos».



Η σειρά άρχισε να προβάλλεται το 1999, για έξι σεζόν έως το 2007 και εξακολουθεί να θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές του HBO μέχρι σήμερα.



Το βίντεο αποτελείται από αποσπάσματα επεισοδίων που δείχνουν τη γλώσσα επικοινωνίας των Ιταλο-Αμερικανών μαφιόζων. Με πολλές περίεργες λέξεις και φράσεις το βίντεο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για εκείνους που θέλουν κατανοήσουν καλύτερα τους σύνθετους διαλόγους.



Στη δραματική σειρά «The Sopranos» για τις οικογένειες της μαφίας στο Νιου Τζέρσεϊ χρησιμοποιήθηκαν πολλές νέες λέξεις που συμπεριλήφθηκαν στην αμερικανική αργκό. Πολλές από αυτές ήταν γνωστές μόνο μεταξύ Ιταλο-Αμερικανών σε συνοικίες της Νέας Υόρκης και από ταινίες με γκάγκστερς.



Ο δημιουργός της σειράς, Ντέιβιντ Τσέις θα είναι συμπαραγωγός μια ταινίας μεγάλου μήκους, prequel του «The Sopranos» με τίτλο «The Many Saints of Newark». Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Άλαν Τέιλορ και θα πρωταγωνιστούν οι Ρέι Λιότα, Λέσλι Οντομ και ο Μάικλ Γκαντολφίνι, γιος του του πρωταγωνιστή της σειράς (Τόνι Σοπράνο), Τζέιμς Γκαντολφίνι.



Η ταινία «The Main Saints of Newark» αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ