To κόμικ «Red Sonja» κυκλοφορεί εκ νέου τον Φεβρουάριο

Το 2019, ο Κόναν δεν θα είναι ο μοναδικός βάρβαρος που θα κάνει μια νέα αρχή σε κόμικ. Η Dynamite Entertainment ανακοίνωσε ότι είναι στα σκαριά μία νέα σειρά Red Sonja (Κόκκινη Σόνια) που θα κάνει ντεμπούτο στις αρχές του επόμενου έτους σε σενάριο του ανθρώπου που έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τα κόμικς «The Flintstones» και «Snagglepuss».



Η νέα σειρά Red Sonja προέρχεται από τη δημιουργική ομάδα του Μαρκ Ράσελ και του εικονογράφου του Κόναν, Μίρκο Τσόλακ, με colorist τη Ντεάμπλα Κέλι και τον Χασάν Οστμάν Ελχάου στη σχεδίαση γραμμάτων.



«Είμαι τεράστιος θαυμαστής της αρχαίας ιστορίας γιατί δεν υπάρχει σαφές όριο που τελειώνει η ιστορία και που αρχίζει ο μύθος, έτσι κατά κάποιο τρόπο, όλη η αρχαία ιστορία είναι ένα έργο φαντασίας», δήλωσε ο Μαρκ Ράσελ στο HR.



«Ήθελα πραγματικά να γράψω έναν τίτλο φαντασίας που μου επιτρέπει να εργαστώ σε μερικά από τα απίστευτα θέματα της αρχαίας ιστορίας και συγκεκριμένα στην ιστορία της Τόμιρις, της βασίλισσας της Στέπας και είναι δύσκολο να φανταστείς έναν καλύτερο χαρακτήρα για να την αφηγηθείς από τη Red Sonja, την κακή βασίλισσα των κόμικς» σημείωσε.



H Red Sonja πρωτοεμφανίστηκε το 1973 στο Conan the Barbarian No. 23, εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό χαρακτήρα - τη Red Sonya του Rogatino - που εφευρέθηκε από τον δημιουργό του Conan, Ρόμπερτ Χάουαρντ.



Η Sonja, η δημιουργία του Ρόι Τόμας και του Μπάρι Ουίνδσορ Σμιθ, θα συνεχίσει να γίνεται η αγαπημένη ηρωίδα και θα εμφανιστεί σε αρκετούς τίτλους όπως το Marvel Feature, το Kull and the Barbarians και στη δική της σειρά Marvel. Έχει εμφανιστεί και σε μυθιστορήματα, στην τηλεόραση (στη σειρά Conan the Adventurer της δεκαετίας του 1980) και στην ταινία του 1985 με πρωταγωνίστρια τη Μπριγκίτε Νίλσεν.



Η Red Sonja αποτέλεσε το στήριγμα της Dynamite Entertainment από τότε που η εταιρεία αναβίωσε το χαρακτήρα της το 2005. Το 2013 η συγγραφέας Γκέιλ Σιμόν αναθεώρησε την προέλευσή της για να αφαιρέσει τον βίαιο βιασμό που παρουσιάστηκε στην πρώτη έκδοση Marvel Comics το 1970.