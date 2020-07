Το Magnum πωλεί φωτογραφίες για να στηρίξει τα δικαιώματα των έγχρωμων στις ΗΠΑ

Σε συνεργασία με το Vogue, το φωτογραφικό πρακτορείο Magnum Photos εγκαινίασε μια μαζική πώληση αντιγράφων φωτογραφιών από το αρχείο του. Από την πώληση, τα μισά έσοδα θα δοθούν στη National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική οργάνωση για την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών στις ΗΠΑ.

Ανάμεσα στις σπουδαίες φωτογραφίες που προσφέρονται είναι το εμβληματικό πορτρέτο της Άντζελα Ντέιβις που τράβηξε το 1973 ο Φιλίπ Αλσμάν (Philippe Halsman) για το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας της, η δεξιά γροθιά του Μουχάμεντ Άλι από τον φακό του Τόμας Χέπκερ (Thomas Hoepker) το 1966 αλλά και δεκάδες άλλες με θέμα την αλληλεγγύη.





«Αν και αναγνωρίζει τις τρομακτικές διακρίσεις και τα ρήγματα που διατρέχουν την κοινωνία, αυτή η συλλογή θα εξετάσει μια ταυτόχρονη επιθυμία για συμβίωση και σύνδεση, στοχεύοντας να εξερευνήσει τη δύναμη και του ατομικού και του συλλογικού, καθώς και την αλληλεξάρτηση των λαών σ' όλον των κόσμο που αντιμετωπίζουν αντιξοότητες και καταπίεση» υπογραμμίζουν οι οργανωτές της πώλησης.

Τα αντίγραφα, διαστάσεων 15,24 x 15,24 εκατοστών, θα είναι υπογεγραμμένα ή θα φέρουν τη σφραγίδα του Magnum Photos, θα είναι τυπωμένα σε χαρτί ποιότητας μουσειακής έκθεσης και θα διατίθενται στην τιμή των 100 δολαρίων το ένα. Η πώληση λήγει στις 6 Αυγούστου, στις 6 μμ EST.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ