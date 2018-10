Το μοντέλο Ρόμπιν Λόουλι καλεί σε μποϊκοτάζ του Victoria's Secret Show

Πέρυσι ήταν η Άσλεϊ Γκράχαμ, τώρα ένα άλλο top model τάσσεται κατά του Victoria's Secret σόου και των τέλειων «Αγγέλων» του.Η Aυστραλή Ρόμπιν Λόουλι, 29 ετών, plus size μοντέλο, πρωτοπορεί σε μια εκστρατεία για μεγαλύτερη διαφορετικότητα στον διάδρομο του Fashion Show της Victoria's Secret.Μετά την έναρξη συλλογής υπογραφών με αίτημα το μποϊκοτάζ της ετήσιας επίδειξης μόδας του brand εσωρούχων, το μοντέλο δήλωσε ότι ηγείται της πρωτοβουλίας για «το καλό της κόρη της».Το μοντέλο εμφανίστηκε σε εκπομπή του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Channel Seven και είπε ότι δεν την νοιάζει αν δεν βαδίσει ποτέ στην πασαρέλα για το Victoria's Secret Show και ότι εστιάζει στη βελτίωση των προτύπων στη βιομηχανία του μόντελινγκ.«Βαρέθηκα και κουράστηκα να βλέπω τον ίδιο τύπο σώματος» ανέφερε η Ρόμπιν Λόουλι και πρόσθεσε: «Δεν ζητώ από τους ανθρώπους να μποϊκοτάρουν τα κορίτσια, απλώς θέλω να προστεθεί διαφορετικότητα. Θέλω να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, να συμπεριλάβουν μερικά άλλα μεγέθη».«Τόσες πολλές νέες γυναίκες παρακολουθούν το σόου και φιλοδοξούν να έχουν αυτά τα σώματα κι αν συμπεριλάβουμε μόνο μερικά διαφορετικά μεγέθη πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε πολλές νέες γυναίκες να αισθάνονται περισσότερη αγάπη για το σώμα τους».Η Ρόμπιν Λόουλι δήλωσε ότι θα «συγκλονιστεί» εάν το αμερικανικό brand εσωρούχων δεν εντάξει ένα μοντέλο με χυμώδες σώμα στο σόου του.«Εάν δεν χρησιμοποιήσουν έστω μία κοπέλα με καμπύλες, θα σοκαριστώ. Και αν απλά δεν το κάνουν, μην αγοράζεται τα πράγματά τους», είπε.H Ρόμπιν Λόουλι, η οποία φορά ρούχα μεγέθους 14, έγραψε ιστορία το 2015, όταν έγινε το πρώτο plus size μοντέλο που εμφανίστηκε στο ετήσιο τεύχος με μαγιό του Sports Illustrated.