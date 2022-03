Το Μουσείο Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας στο Λονδίνο υμνεί το κέντημα σε νέα έκθεση

Το Μουσείο Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας στο Λονδίνο πρόκειται να αναδείξει την προσαρμοστικότητα και το επίπεδο δεξιοτήτων της Βασιλικής Σχολής Κεντήματος (Royal School of Needlework) του Ηνωμένου Βασιλείου και την 150χρονη ιστορία της σε έκθεση που θα εγκαινιαστεί τον ερχόμενο μήνα.



Η έκθεση «150 Years of the Royal School of Needlework: Crown to Catwalk» που περιλαμβάνει περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα σχεδιασμού από το 1872 έως σήμερα εξερευνά την ιστορία της μόδας και του κεντήματος μέσα από το μάτι μιας βελόνας.



Ειδικότερα, παρουσιάζει ένα φάσμα έργων που έχουν ανατεθεί στη Βασιλική Σχολή Κεντήματος, δημιουργίες δανεισμένες από τη Βασιλική Συλλογή, εκκλησιαστικά και στρατιωτικά ενδύματα και σύγχρονες συνεργασίες με σχεδιαστές όπως οι E.Tautz και Nicholas Oakwell.



Χωρισμένη σε θεματικές ενότητες η έκθεση θα ταξιδέψει τον επισκέπτη στα πολλά διαφορετικά στοιχεία της Σχολής, ξεκινώντας από τη βικτωριανή εποχή, κατά την οποία ιδρύθηκε και τη συμμετοχή της στο κίνημα των Τεχνών και της Χειροτεχνίας.



Η τήβεννος της στέψης της Βασιλομήτωρος Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου του 1937, η οποία θα εκτεθεί για πρώτη φορά μετά το 1990, φόρεμα από την καμπάνια της Eco-Fashion, «Red Carpet Green Dress» που φόρεσε η Ναόμι Χάρις στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2013 και δημιουργία που σχεδίασε ο Μάικλ Μπάτζερ και υλοποιήθηκε στο στούντιο της Βίβιεν Γουέστγουντ είναι από τα κεντρικά εκθέματα. Για το κέντημα του φορέματος εργάστηκε για 680 ώρες ομάδα 22 ειδικών από τη Βασιλική Σχολή Κεντήματος.



Θα υπάρχει επίσης μια ενότητα αφιερωμένη στην προβολή του τρόπου με τον οποίο το κέντημα μπορεί να συμβάλει στην καλή ψυχοσωματική κατάσταση, καθώς και στα πρότζεκτ της Σχολής, όπως η RSN Stitch Bank, ένα αποθετήριο που στοχεύει στην ψηφιακή διαφύλαξη και διατήρηση κάθε είδους βελονιάς στον κόσμο.



Η έκθεση «150 Years of the Royal School of Needlework: Crown to Catwalk» θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας από την 1η Απριλίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου.