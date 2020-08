Το νηπιαγωγείο «Tesoro» χαρά των παιδιών στη Φουκουσίμα

Μπορεί το όνομα «Φουκουσίμα» να γεννά αυτομάτως συνειρμό του ατυχήματος στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi το 2011, ενός από τα δύο, μαζί με αυτό στο Τσέρνομπιλ, μεγαλύτερα πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών έχει επιστρέψει και το καινούργιο νηπιαγωγείο «Tesoro» στη Φουκουσίμα κάνει πιο μεγάλο αυτό το χαμόγελο.





Το «Tesoro» -φέρνει στον νου την ιταλική λέξη για «κουτί με θησαυρούς»-, δημιούργημα του ιαπωνικού στούντιο Aisaka Architects' Atelier, είναι ένα παιχνιδιάρικο αρχιτεκτόνημα που επιτρέπει σε 90 μικρά να παίζουν ελεύθερα. Ο ιδιωτικός δρόμος πρόσβασης σε αυτό είναι ενσωματωμένος στο περίκλειστο νηπιαγωγείο, ενώ οι τάξεις είναι υπερυψωμένες σε σχέση με τον δρόμο, βρισκόμενες στον δεύτερο όροφο. Η όλη διάταξη περικλείει έναν μεγάλο χώρο για υπαίθριο παιχνίδι.

