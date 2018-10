Το περιοδικό The Rake τιμά τον Ραλφ Λόρεν με ειδικό τεύχος

Ο Ραλφ Λόρεν ήταν η έμπνευση για το αγγλικό ανδρικό περιοδικό The Rake όταν ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία.



Έχει λοιπόν κάθε λόγο να γιορτάζει τόσο τα 50 χρόνια καριέρας του Αμερικανού σχεδιαστή όσο και τα 10α γενέθλια του με ένα ειδικό τεύχος αφιέρωμα στον Ραλφ Λόρεν, ο οποίος φωτογραφήθηκε και για το εξώφυλλό του.



Τα δύο brand γιόρτασαν την ιστορία τους σε εκδήλωση στο κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Ralph Lauren στη Madison Avenue στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης.



Ο Wei Koh, ιδρυτής του The Rake, δήλωσε ότι ο Λόρεν αποτέλεσε πηγή έμπνευσής του, όταν διαμόρφωνε την αποστολή του περιοδικού που είναι «η σύγχρονη φωνή της κλασικής κομψότητας».

Ο γεννημένος στην Αμερική, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο Koh, ανέφερε ότι δεν είναι μόνο η διαχρονική μόδα του σχεδιαστή που τον κάνει σημαντικό σήμερα. Αντιπροσωπεύει επίσης ό,τι είναι καλό για την Αμερική σε μια εποχή που στη χώρα προκαλείται μεγάλος διχασμός.



«Αυτό που αντιπροσωπεύει ο Ραλφ είναι η ενότητα, η ελπίδα και η αισιοδοξία» είπε.



Στο πλαίσιο της συνεργασίας το περιοδικό The Rake ζήτησε από τον σχεδιαστή να επιλέξει 10 αγαπημένα σχέδια γραβάτας από τα πρώτα του χρόνια στη βιομηχανία της μόδας για μία συλλεκτική συλλογή περιορισμένης έκδοσης που είναι διαθέσιμη προς πώληση στο The Rake και σε επιλεγμένα καταστήματα Ralph Lauren.