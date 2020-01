Tο ποίημα της Πάτι Σμιθ για τα γενέθλια της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε 17 χρόνων πριν από λίγες μέρες και η Πάτι Σμιθ για να τα γιορτάσει έγραψε ένα ποίημα για αυτήν αναρτώντας το στον λογαριασμό της στο Instagram, μαζί με μια φωτογραφία της Γκρέτα.



«This is/Greta Thunberg, turning/seventeen today, asking/for no accolade, no gifts/save we not be neutral./The Earth knows its kind,/just as all deities, just as/animals and the healing/spring. Happy birthday/to Greta, who stood today,/as every Friday, refusing/to be neutral.»



Οι τελευταίοι στίχοι του ποιήματος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρονται στην απεργία της Τούνμπεργκ για το κλίμα μπροστά στο Κοινοβούλιο της Σουηδίας, κρατώντας το διάσημο σήμερα πλακάτ «Skolstrejk för klimatet (απεργία από το σχολείο για το κλίμα)», την οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018. Αν και η Γκρέτα επέστρεψε στα θρανία, η απεργία της εξελίχθηκε στη διαμαρτυρία #FridaysForFuture που κάθε Παρασκευή τη βρίσκει μπροστά στο κτήριο της σουηδικής Βουλής. Και η ίδια πέρασε τα γενέθλιά της διαμαρτυρόμενη εκεί, και στον λογαριασμό της στο Twitter ανήρτησε φωτογραφία της με λεζάντα «School strike week 72».



Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πέρυσι στο Rolling Stone, η Τούνμπεργκ είχε πει ότι «σε πέντε χρόνια από σήμερα, ελπίζω να μη δουλεύω για το κλίμα γιατί αυτό θα σημαίνει ότι όλα θα είναι εντάξει. Αλλά πιθανά θα συνεχίσω, και πολλοί άλλοι θα το κάνουν λόγω του ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε τις επιπτώσεις του σήμερα, και θα τις δούμε πιο καθαρά τότε».



Τα γενέθλια περνούν αλλά η δράση για το κλίμα δεν σταματά ούτε στιγμή. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η 17χρονη πλέον Γκρέτα σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στην Αυστραλία, ζητώντας πολιτική δράση για να μπει τέρμα στις πυρκαγιές: «Η Αυστραλία φλέγεται. Και μόλις μπήκε το καλοκαίρι εκεί. Το 2019 ήταν έτος με θερμοκρασίες-ρεκόρ και ξηρασία-ρεκόρ. Σήμερα, η θερμοκρασία έξω από το Σίντνεϊ ήταν 48,9 βαθμοί Κελσίου. Υπολογίζεται ότι 500 (!!) εκατομμύρια ζώα είναι νεκρά λόγω των πυρκαγιών στη λόχμη. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι πέθαναν και χιλιάδες σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ