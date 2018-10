Tο πιο διάσημο πιστολίδι στην ιστορία της Άγριας Δύσης

Στις 26 Οκτωβρίου 1881, οι αδελφοί Ερπ με τον φίλο τους Ντοκ Χόλιντεϊ, που εκπροσωπούσαν το νόμο, συγκρούστηκαν με τη συμμορία των Κλάντον - ΜακΛόρι στο Τόμπστοουν της Αριζόνα, στο πιο διάσημο πιστολίδι στην ιστορία της Άγριας Δύσης, που έγινε γνωστό μέσω του κινηματογράφου.Μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων αργύρου το 1877, το Τομπστόουν άρχισε να αναπτύσσεται και να πλουτίζει με γοργούς ρυθμούς. Ο Γουάιατ Ερπ, πρώην αστυνομικός στο Κάνσας, βρήκε δουλειά ως υπεύθυνος ασφαλείας σε τράπεζα της πόλης και οι αδελφοί του Μόργκαν και Βέρτζιλ στην τοπική αστυνομία. Ο φίλος τους Ντοκ Χόλιντεϊ, που παρεπιδημούσε στην πόλη, είχε ορκιστεί βοηθός τους.Είχε σπουδάσει οδοντογιατρός, αλλά έμεινε στην ιστορία ως χαρτοπαίκτης και πιστολάς. Οι αδελφοί Κλάντον και οι αδελφοί ΜακΛόρι εργάζονταν ως γελαδάρηδες σ’ ένα γειτονικό ράντσο και συμπλήρωναν το εισόδημά τους ως κλέφτες και πιστολάδες.Το πρωί της 25ης Οκτωβρίου 1881, ο Άικ Κλάντον και ο Τομ ΜακΛόρι πήγαν στο Τόμπστοουν, προκειμένου να αγοράσουν εφόδια για το ράντσο. Τις επόμενες 24 ώρες ήρθαν σε αντιπαράθεση αρκετές φορές με τους αδελφούς Ερπ και με τον Ντοκ Χόλιντεϊ. Και οι δύο πλευρές ζητούσαν την αφορμή για να ξεκαθαρίσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους.Το O.K. Corral μετά από πυρκαγιά το 1882Γύρω στη 1:30 μετά το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου κατέφθασαν στην πόλη ο Μπίλι Κλάντον και ο Φρανκ ΜακΛόρι, μαζί με τον φίλο τους Μπίλι Κλέιμπορν, που ήταν μέλος της συμμορίας. Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησαν, όταν μπήκαν στο σαλούν, ήταν ο Ντοκ Χόλιντ, ο οποίος τους πληροφόρησε με ένα πλατύ χαμόγελο ότι τα αδέλφια τους είχαν χτυπηθεί από τους Ερπ. Ο Μπίλι και ο Φρανκ αμέσως εγκατέλειψαν το σαλούν, ζητώντας εκδίκηση.Στις 3 μετά το μεσημέρι οι τρεις αδελφοί Ερπ και ο Ντοκ Χόλιντεϊ εντόπισαν τα πέντε μέλη της συμμορίας, σ’ ένα ανοιχτό χώρο, πίσω από το σαλούν O.K. Corral. Το περίφημο πιστολίδι μόλις άρχιζε. Διάρκεσε 30 δευτερόλεπτα και ρίχτηκαν πάνω από 30 σφαίρες. Αν και δεν είναι σίγουρο ποιος πυροβόλησε πρώτος, οι περισσότερες μαρτυρίες συγκλίνουν ότι αυτός ήταν ο Βέρτζιλ Ερπ. Μόλις καταλάγιασε η σκόνη, ο Μπίλι Κλάντον και οι αδελφοί ΜακΛόρι κείτονταν νεκροί, ενώ ο Βέρτζιλ και ο Μόργκαν Ερπ, καθώς και ο Ντοκ Χόλιντεϊ είχαν τραυματιστεί ελαφρά. Ο Άικ Κλάντον και ο Μπίλι Κλέιμπορν κατόρθωσαν να διαφύγουν.Ο σερίφης της κομητείας Κότσιζ, όπου υπαγόταν το Τόμπστοουν, Τζον Μπίχαν, δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Ερπ και τον Χόλιντεϊ και τους κατηγόρησε για τους τρεις φόνους. Κατόρθωσε να εκδώσει ένταλμα και να τους συλλάβει. Ένα μήνα αργότερα, ο τοπικός δικαστής τούς απάλλαξε από τις κατηγορίες, επειδή θεώρησε τους φόνους «δικαιολογημένους».Το περιστατικό στο Τόμπστοουν θα είχε ξεχαστεί ή παραμείνει στη μνήμη των ντόπιων, αν δεν το αναδείκνυε ο συγγραφέας Στιούαρτ Λέικ, που έγραψε το 1931 τη βιογραφία του Γουάιατ Ερπ.Τη σκυτάλη πήρε το Χόλιγουντ, που έκανε γνωστό το πιστολίδι σ’ όλο τον κόσμο. Οι πιο γνωστές ταινίες είναι: «Αίμα στον Πράσινο Βάλτο» («Gunfight at the OK Corral», 1957) του Πρέστον Στάρτζες με τους Μπαρτ Λάνκαστερ και Κερκ Ντάγκλας, «Σύγκρουση στον Πράσινο Βάλτο» («Tombstone», 1993) του Τζορτζ Κοσμάτος με τους Κερτ Ράσελ και Βαλ Κίλμερ και «Γουάιατ Ερπ» («Wyatt Earp», 1994) του Λόρενς Κάσνταν με τους Κέβιν Κόστνερ και Τζιν Χάκμαν.