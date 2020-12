«Το Πιο Λαμπρό Αρχείο» - Η πλήρης ταινιοθήκη του κινηματογραφικού οργανισμού «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος»

Η πλήρης ταινιοθήκη του κινηματογραφικού οργανισμού «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος», «Το Πιο Λαμπρό Αρχείο» του Κρίστη Κουπάτου είναι ένα πολυτελές λεύκωμα (coffee table book) αφιερωμένο στην ιστορία, στους ιδρυτές και στην ταινιοθήκη του κινηματογραφικού οργανισμού «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος».



Η «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος», η οποία εφέτος μετρά 53 χρόνια παρουσίας, διαθέτει στο αρχείο της συνολικά 340 ταινίες, οι οποίες, πέραν από τις 110 δικές της παραγωγές, προέρχονται από παραγωγές όλων ανεξαιρέτως των μεγάλων εταιρειών της εποχής: «Φίνος Φιλμ», «Δαμασκηνός - Μιχαηλίδης», «Ανζερβός», «Αφοί Ρουσσόπουλοι, Γιώργος Λαζαρίδης, Δημήτρης Σαρρής, Κώστας Ψαρράς», «Ιωάννης Καρατζόπουλος & Σία», «Σύλιας Φιλμ», «Σπηλιώτης Φιλμ», «Μήλλας Φιλμ», «Σπέντζος Φιλμ», καθώς και των σημαντικών παραγωγών Τζέιμς Πάρις και Κλέαρχου Κονιτσιώτη.

Οι ταινίες αυτές καλύπτουν μια περίοδο από το 1952 μέχρι και το 2018 και για αυτές έχουν σκηνοθετήσει, γράψει σενάριο, λάβει μέρος και συμβάλει για το καλύτερο δυνατό καλλιτεχνικό και τεχνικό αποτέλεσμα οι πιο επιφανείς σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί, δημιουργοί και τεχνικοί αντίστοιχα που πέρασαν από τη χώρα μας.



Στο αρχείο της συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες ταινίες του Ελληνικού κινηματογράφου όπως: «Στέλλα», «Το Κορίτσι Με Τα Μαύρα», «Κυριακάτικο Ξύπνημα» και «Το Τελευταίο Ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη, οι δύο από τις πέντε Ελληνικές ταινίες που ήταν υποψήφιες για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας: «Τα Κόκκινα Φανάρια» και «Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη όπως και οι ταινίες του: «Γάμος Αλά Ελληνικά» και «Ο Μπλοφατζής», «Η Κάλπικη Λίρα», «Ο Ζηλιαρόγατος» και «Η Γυνή Να Φοβείται Τον Άντρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, «Χτυποκάρδια Στο Θρανίο», "Η Αλίκη Στο Ναυτικό", "Η Κόρη Μου Η Σοσιαλίστρια”, “Ο Στρίγγλος Που Έγινε Αρνάκι”, “Ένα Βότσαλο Στη Λίμνη» και «Δεσποινίς Ετών 39» του Αλέκου Σακελάριου, «Ο Μπακαλόγατος (Της Κακομοίρας)» και «Έγκλημα Στα Παρασκήνια» του Ντίνου Κατσουρίδη, «Το Κοροϊδάκι Της Δεσποινίδος» του Γιάννη Δαλιανίδη, «Μια Γυναίκα Στην Αντίσταση» του Ντίνου Δημόπουλου, «Διπλοπενιές» και «Ντάμα Σπαθί» του Γιώργου Σκαλενάκη, «Το Πιο Λαμπρό Αστέρι», «Βίβα Ρένα», «Αγάπη Μου Παλιόγρια», «Ο Τρελός Τα΄ Χει 400» και «Δημήτρη Μου Δημήτρη Μου» του Κώστα Καραγιάννη και πολλές άλλες.

Σε αυτές πρωταγωνιστούν οι σπουδαιότεροι και δημοφιλέστεροι ηθοποιοί της εποχής:

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη Καρέζη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ,, Έλλη Λαμπέτη, Δημήτρης Χορν, Βασίλης Λογοθετίδης, Μελίνα Μερκούρη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίκος Κούρκουλος, Γιώργος Φούντας, Κώστας Βουτσάς, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μάρω Κοντού, Ξένια Καλογεροπούλου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ειρήνη Παππά, Μίμης Φωτόπουλος, Ορέστης Μακρής, Βασίλης Αυλωνίτης, Κώστας Χατζηχρήστος κ.α.

Για κάθε μια από τις ταινίες γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε μία μέχρι έξι σελίδες, αναλόγως της καλλιτεχνικής και εμπορικής της πορείας, και αναγράφονται:

α)όλοι ανεξαιρέτως οι συντελεστές στο δημιουργικό, καλλιτεχνικό και τεχνικό κομμάτι, β) η υπόθεση και γ) μια σειρά από πληροφορίες και γενικές γνώσεις (trivia) που αφορούν την πρεμιέρα, τα εισιτήρια που έκοψε στην Α’ της προβολή, βραβεύσεις και συμμετοχές σε φεστιβάλ στο εσωτερικό και εξωτερικό, χώρους γυρισμάτων, τη μουσική και τα τραγούδια με στοιχεία για την πρώτη τους κυκλοφορία, τα σκηνικά, τα κοστούμια, παραλειπόμενα από τα γυρίσματα, λάθη στο ρακόρ και πολλά στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τους διαλόγους των ηθοποιών όπως: αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, προσωπικότητες της πολιτικής, των επιστημών και των τεχνών, προέλευση και σημασία λέξεων, αναφορές σε ξένα και Ελληνικά τραγούδια και ταινίες κλπ.



Το πολυτελές αυτό λεύκωμα, στο οποίο γίνεται καταγραφή ενός σημαντικού μέρους της κινηματογραφικής παραγωγής της χώρας και συνεπώς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αποτελείται από 600 σελίδες και περιλαμβάνει πέραν των 2500 εικόνων.

Το λεύκωμα έχει διπλό εξώφυλλο, αφού το οπισθόφυλλο λειτουργεί ως δεύτερο εξώφυλλο.

Πληροφορίες Βιβλίου Συγγραφέας: Κρίστης Κουπάτος

Αποκλειστική Διάθεση: Εκδόσεις “Άγκυρα"

Σελίδες: 600 Διαστάσεις: 29cmΧ32cm Βάρος: 5,3Kg

Εξώφυλλο:Σκληρό με κουβερτούρα

Λίγα λόγια για τον Κρίστη Κουπάτο

Ο συγγραφέας του χορευτής και χορογράφος στο επάγγελμα Κρίστης Κουπάτος γεννήθηκε στην Κύπρο το 1976.

Το 1996 φεύγει για το Λονδίνο για σπουδές στα οικονομικά στο University College London (UCL), όπου ταυτόχρονα παρακολουθεί μαθήματα στο Gwenethe Welshe Studio of Ballroom & Latin Dance και συμμετέχει σε πανεπιστημιακούς διαγωνισμούς σε όλη τη Βρετανία με την ομάδα Latin του University of London, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις.

Το 1999 με το που παίρνει το πτυχίο του ξεκινά σπουδές στο μουσικό θέατρο στο Laine Theatre Arts. Φοιτητής ακόμα λαμβάνει μέρος σαν χορευτής σε δύο Χριστουγεννιάτικα shows του ITV και στις παραστάσεις: “Dick Whittington” (2001) στο Εδιμβούργο της Σκοτίας και “Fast Track” (2001) και “That’ s The Way I Like It” (2002) στο Έψομ στην κομητεία του Σάρεϊ, σε χορογραφίες των: Barbara Evans, Gerry Zuccarello, Tudor Davies και Dollie Henry. Το 2002 λίγο πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του παίρνει το I.S.T.D. Teaching Associate in Modern Dance και αποσπά το 1ο βραβείο χορογραφίας “LTA Prelims” που του απονεμήθηκε από τη Ruthie Henshall.

Το 2002 μετά την αποφοίτησή του μετακομίζει στην Ελλάδα, όπου αρχίζει να δουλεύει σαν χορευτής σε τηλεοπτικά shows (Fame Story in Concert, Dream Show, X-Factor, Mad Awards, Εθνικά Καλλιστεία, Εθνικοί Τελικοί Γιουροβίζιον κ.α.) και νυχτερινά μαγαζιά. Έχει συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους μεταξύ των οποίων: Φωκάς Ευαγγελινός, Δημήτρης Παπάζογλου και Gary Mardon, και τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελληνικής μουσικής: Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή, Σάκη Ρουβά, Έλλη Κοκκίνου, Πέγκυ Ζήνα κ.α., ενώ έχει λάβει μέρος σε μουσικές παραστάσεις με τους: Γιώργο Νταλάρα, Μαρινέλλα, Φωτεινή Δάρρα και Τάκη Ζαχαράτο.

Σημαντική στιγμή στην πορεία του η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Γιουροβίζιον του 2005 στο Κίεβο της Ουκρανίας με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και το τραγούδι “My Number One”, το οποίο χάρισε την πρωτιά στην Ελλάδα.

Μεταξύ 2006-2009 χορογραφεί σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ το 2007 έπειτα από ακρόαση παίρνει υποτροφία από τον διεθνώς αναγνωρισμένο χορογράφο και σκηνοθέτη Chet Walker και παρακολουθεί τρεις βδομάδες σεμινάρια χορού στο Jacob’ s Pillow στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α.

Το 2012 φεύγει και πάλι για το Λονδίνο, όπου κατά την παραμονή του εκεί παρακολουθεί σεμινάρια χορού, χορογραφίας και σκηνοθεσίας για μιούζικαλ.

Το 2013 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου αρχίζει να συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις: “Priscilla Queen Of The Desert”, “Sweet Charity”, “Μέρες Ραδιοφώνου” και “Μια Ελλάδα Θέατρο”, οι δύο τελευταίες σε δική του χορογραφία.

«Το Πιο Λαμπρό Αρχείο» είναι η πρώτη του συγγραφική δουλειά ή όποια κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία Ελλάδας και Κύπρου