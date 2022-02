Το πρώτο διαδικτυακό Φεστιβάλ Πολιτισμού από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Τη διοργάνωση του πρώτου Διαδικτυακού Φεστιβάλ Πολιτισμού που ετοίμασε η Επιτροπή Πολιτισμού του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Επιμελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας μιλώντας στη διάρκεια της ετήσιας καθιερωμένης εκδήλωσης του Επιμελητηρίου η οποία πραγματοποιήθηκε εφέτος διαδικτυακά λόγω της πανδημίας.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, εορτάζοντας τα 90 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα, εμπνέεται από την επέτειο των 200 χρόνων για την Ελληνική Ανεξαρτησία του 1821 και ξεκινά το έτος εορτασμού της επετείου των 90 ετών με ένα Αφιέρωμα Πολιτισμού στην Ελευθερία (Cultural Tribute to Liberty), που διοργανώνεται από τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού του και με τη συμμετοχή έγκριτων φορέων, ιδρυμάτων και καλλιτεχνών, όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) και τον Δήμο Αθηναίων (Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» - πρώην Λυρική Σκηνή).

Μέσα από ένα σπάνιο μείγμα διαλέξεων, θεάτρου, animation βίντεο, συζητήσεων, ντοκιμαντέρ και εικονικών ξεναγήσεων σε εκθέσεις, αλλά και όπερα, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σκοπεύει να τονίσει την πολιτιστική διάσταση με τη συνάφεια και τον δυναμισμό των μηνυμάτων που σφυρηλατήθηκαν στον αγώνα του έθνους μας για ανεξαρτησία και ελευθερία. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες από όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, το διαδικτυακό φεστιβάλ θα ταξιδέψει σε ΗΠΑ και Ευρώπη και διεθνώς, σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και η παρουσίαση στο κοινό θα είναι δωρεάν.

Η ενεργή ένταξη του τομέα του Πολιτισμού στις δράσεις και πρωτοβουλίες του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του πρώτου Επιμελητηρίου που προχώρησε στην κίνηση αυτή, ξεκίνησε πριν περίπου μια δεκαετία με την πρόταση από πλευράς Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού, στο τότε πρόεδρο και νυν επίτιμο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιάννο Γραμματίδη. Βασικό σκεπτικό των Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού ήταν ότι το πολιτιστικό προϊόν αποτελεί διαχρονικά το μεγάλο ανταγωνιστικό προϊόν της Ελλάδας στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με την υγιή επιχειρηματικότητα και θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προβολής της Ελλάδος καθώς και να αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ενίσχυσης διμερών σχέσεων.

Ακολούθησε στην πορεία του χρόνου η ίδρυση της Επιτροπής Πολιτισμού με σειρά δράσεων όπως διοργάνωση συνεδρίων και ερευνών, με την ενεργή στήριξη των μετέπειτα προέδρων του Επιμελητηρίου Σίμου Αναστασόπουλου και σήμερα του Νίκου Μπακατσέλου, με τη συμπαράσταση και τις ιδέες του γενικού διευθυντή του Επιμελητηρίου Ηλία Σπυρτούνια

Στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που ηγείται της διοργάνωσης του Φεστιβάλ προεδρεύει η Ζωζώ Λιδωρίκη (International Relations for Culture)

Μέλη της είναι:

Τζένη Αρσένη, Director-Dramaturg - FERA Delegate, Greek Directors' Guild

Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Senior Advisor to the CEO, Chair Sustainability Committee, Mytilineos Holdings

Ξένια Καλδάρα, President and General Director, Michael Cacoyannis Foundation

Εύα Καραϊτίδη, CEO, Hestia Publications

Παντελής Πάνος, General Manager, American School of Classical Studies

Άννα Πατάκη, Publisher and CEO, Patakis Bookstore

Σταύρος Σταυρόπουλος, Financial and Administrative Director, Μichael Cacoyannis Foundation

Παναγιώτης Τσουγκριάνης, Entrepreneur / Senior IT Consultant, General Manager, Honest Partners

Βασίλης Καραμητσάνης, President, Animasyros International Animation Festival

Ευστάθιος Λιανός-Λιάντης, Assistant Professor, Department of Social Theology and Religious Studies, National and Kapodistrian University of Athens

Βίκυ Μαραγκοπούλου, Director 4/2018-7/2020 at National School of Dance (KSOT), Founding Artistic Director 1995-2015, Kalamata International Dance Festival

Έφη Νεστορίδη, Executive Director of Digital Governance, EYDAP

Λεωνίδας Τζώνης, Executive Vice President and CFO, Hellenic American College, Vice Chair of the Board of Directors, Hellenic American Union

Νίκος Βερβερίδης, Founder, ελculture.gr

Άρτεμις Ζενέτου, Executive Director, Fulbright Foundation Greece

Γιάννης Ζηρίνης, Member of the BoD, Diazoma

Συντονίστρια είναι η Κατερίνα Τζαγκαρουλάκη, Senior Executive Officer, AmCham Greece