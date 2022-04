Το πρώτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του σχεδιαστή μόδας Έλι Ταχάρι

Το ντοκιμαντέρ «The United States of Elie Tahari» έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Walter Reade Theatre στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης παρουσία του Ισραηλινού σχεδιαστή μόδας, Έλι Ταχάρι και του σκηνοθέτη της ταινίας Ντέιβιντ Σερέρο.



Ο σχεδιαστής με έδρα τη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Q&A αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα κέρδιζε περισσότερα χρήματα ως μεγιστάνας ακινήτων παρά στον χώρο της μόδας. Ο Έλι Ταχάρι άρχισε να αγοράζει ακίνητα τη δεκαετία του 1980.



Όταν ρωτήθηκε τι κάνει για να φροντίζει τον εαυτό του και να παραμένει σε φόρμα, ο Ταχάρι απάντησε απλά: «Κάνω γιόγκα 40 χρόνια. Επίσης έκανα πατινάζ στο Σέντραλ Παρκ και κάθε εβδομάδα στο The Roxy».



Το «The United States of Elie Tahari», που είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε ποτέ για τον Ταχάρι εξερευνά τη ζωή του, από τότε που γεννήθηκε στο Ισραήλ από Ιρανούς γονείς μέχρι την άφιξη του στη Νέα Υόρκη το 1971 με ελάχιστα χρήματα για να χτίσει μία αυτοκρατορία μόδας, η οποία κάποτε αποτιμήθηκε σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια.



«Θέλω η ζωή του Έλι Ταχάρι να ταξιδέψει στην καρδιά όλων» δήλωσε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ.



Το brand έτοιμης ένδυσης Tahari έχει παρουσία σε πέντε ηπείρους και πωλείται σε περισσότερα από 600 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Τις δημιουργίες του φορούν οι Αντζελίνα Τζολί, Όπρα Γουίνφρεϊ και Τζένιφερ Λόπεζ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ