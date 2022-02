Το βιβλίο «The Kids» της Χάνα Λόου κερδίζει το βραβείο «Costa Book of the Year»

Στην ποιήτρια Χάνα Λόου (Hannah Lowe) για την συλλογή μοντέρνων σονέτων εμπνευσμένων από τη δεκαετία που δίδασκε σε σχολείο του Λονδίνου απονεμήθηκε το βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο «Costa Book of the Year».



Το βιβλίο της «The Kids» χαρακτηρίστηκε ως «ευχαρίστηση για διάβασμα» από την πρόεδρο των κριτών, τη δημοσιογράφο του BBC Ρίτα Τσακραμπάρτι (Reeta Chakrabarti). Η Λόου κέρδισε 30.000 λίρες για το «εύστοχο, πνευματώδες, στοχαστικό για όλους» βιβλίο της.



Τα 66 σονέτα της είναι μυθιστορηματικά πορτρέτα μερικών από τους έφηβους μαθητές της και οι εμπειρίες της ίδιας ως έφηβη και μητέρα. «Είναι καινούργιο και πρωτότυπο», δήλωσε η Τσακραμπάρτι. «Όταν το πήρα για πρώτη φορά στα χέρια μου, σκέφτηκα, Θεέ μου, δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Είναι γραμμένο σε μορφή σονέτου, αλλά είναι τόσο φρέσκο, άμεσο και μοντέρνο που μερικές φορές δεν αισθάνεσαι ότι διαβάζεις ποίηση. Απλώς νιώθεις ότι σου μιλάει».



To βιβλίο της Λόου επιλέχθηκε ανάμεσα στους πέντε νικητές των επιμέρους κατηγοριών.



Προσφέρει μια ιδιαίτερη συναρπαστική ματιά στην εμπειρία της να διδάσκει αγγλικά σε ένα εξατάξιο σχολείο στο Ίσλινγκτον του Λονδίνου, τη δεκαετία του 2000. Από το 2012 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μπρουνέλ σύμφωμα με το bbc.



«Ήταν πραγματικά μια δύσκολη απόφαση», δήλωσε η Ρίτα Τσακραμπάρτι. «Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια συλλογή που θα αντέξει στον χρόνο και ελπίζουμε να γίνει κλασική, γιατί το αξίζει».



Τα βραβεία “Costa Book Awards” συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά βραβεία βιβλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και διεξάγονται εδώ και 50 χρόνια.



Οι άλλοι νικητές του “Costa Book Award” ήταν οι εξής:



Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου μυθιστοριογράφου: “Open Water” του Κέιλεμπ Αζουμά Νέλσον (Caleb Azumah Nelson)



Βραβείο μυθιστορήματος: “Unsettled Ground” της Κλερ Φούλερ (Claire Fuller)



Βραβείο βιογραφίας: “Το μυστήριο του Ρόμπερτ Μάξγουελ” του Τζον Πρέστον (John Preston)



Βραβείο παιδικού βιβλίου: “The Crossing” της Μαντζίτ Μαν (Manjeet Mann)