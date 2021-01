«Το Βιβλίο της Αστεγίας», η πρώτη graphic novel από άστεγους

Ένα «ειλικρινές, οδυνηρό και αποκαλυπτικό» βιβλίο που αφηγείται τις ιστορίες 18 διαφορετικών αστέγων κυκλοφόρησε από τη λονδρέζικη οργάνωση αγαθοεργιών Accumulate-The Art School for the Homeless: Στις 160 σελίδες του «The Book of Homelessness» συγκεντρώνονται κολάζ, εικονογραφήσεις, κόμικ, ποιήματα και πρόζα που προέκυψαν στη διάρκεια μιας τρίμηνης σειράς μαθημάτων.

Στόχος της Accumulate ήταν να επιτρέψει σε ανθρώπους που είναι άστεγοι να πάρουν οι ίδιοι τον έλεγχο της αφήγησης της ιστορίας τους, με τους δικούς του όρους ο καθένας.

«Όταν είσαι αποκλεισμένος από την κοινωνία και περιθωριοποιημένος, τον έλεγχο τον παίρνουν από σένα... Γι' αυτό ήταν αληθινά σημαντικό για μένα το ότι αυτή είναι η ιστορία τους και έχουν το δικαίωμα να την πουν» υπογράμμισε, μιλώντας στο Dezeen, η ιδρύτρια της Accumulate, Marice Cumber. «Έχεις ανθρώπους που εγκαταλείπουν σχέσεις βίας και ανθρώπους που τράπηκαν σε φυγή από χώρες όπου απειλούντο με βασανιστήρια. Άλλους τους απέβαλαν τα σπίτια τους. Ή, υφίσταντο βίαιες επιθέσεις λόγω της σεξουαλικότητάς τους. Αλλά αυτό το οποίο διαπερνά ως ποτάμι όλο το βιβλίο είναι το ότι όλοι είτε τράπηκαν σε φυγή είτε δραπέτευσαν από κάτι» συνέχισε.

Μία από τις ιστορίες που εντυπωσιάζουν είναι αυτή του Chris Fox, την οποία ο ίδιος εικονογράφησε με απλά σκίτσα με μολύβι.

«Είχε έναν πολύ βίαιο πατέρα, που τον πέταξε έξω απ’ το σπίτι του. Παρακαλούσε τη μάνα του να τον αφήσει να γυρίσει σπίτι αλλά αυτή δεν τον άφηνε. Κατέληξε σε μια σκηνή και μπλέχτηκε με ηρωίνη», όπως περιέγραψε η Cumber.

«Δεν είναι εύκολο διάβασμα», τόνισε η ιδρύτρια της Accumulate-The Art School for the Homeless. «Όλες οι ιστορίες είναι πολύ ειλικρινείς, οδυνηρές και αποκαλυπτικές».

Δείτε το βίντεο: