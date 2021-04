Το βιβλίο της Τζόντι Πέκμαν με φωτογραφίες διάσημων σε αεροδρόμια

Κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών που εργάστηκε στο Rolling Stone, η photo editor και υπεύθυνη δημιουργικού, Τζόντι Πέκμαν δημιουργικών Jodi Peckman εξέλιξε μία συνήθεια.

Περνούσε τον περισσότερο χρόνο της ελέγχοντας φωτογραφίες σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου, αλλά μέρος της δουλειάς της ήταν να «χτενίζει» επίσης εικόνες από παπαράτσι που προσφέρουν τα πρακτορεία αποθεμάτων.

Έτσι άρχισε να εκτυπώνει φωτογραφίες διάσημων σε αεροδρόμια - περιμένοντας τα αεροπλάνα, μεταφέροντας τις αποσκευές και τις τοποθετούσε σε έναν πίνακα ανακοινώσεων στον τοίχο του γραφείου της.

Όταν ο πίνακας ανακοινώσεων γέμισε, η Τζόντι Πέκμαν βρέθηκε με μια πλήρη συλλογή και αποφάσισε να παρουσιάσει τις αγαπημένες της φωτογραφίες σε ένα βιβλίο με τίτλο «Come Fly With Me: Flying in Style» το οποίο θα κυκλοφορήσει από τον Rizzoli αυτόν τον μήνα.

Το βιβλίο καταγράφει τις καλύτερες στιλιστικές στιγμές σε αεροδρόμια τα τελευταία 60 χρόνια.

Στις 144 σελίδες του βιβλίου η Τζόντι Πέκμαν παρουσιάζει υποδειγματική μόδα από κάθε δεκαετία. «Στην πραγματικότητα, μισώ τα ταξίδια και φοβάμαι πραγματικά να πετάξω, έτσι είναι αστείο που έχω ένα βιβλίο με εικόνες αεροδρομίου. Πάντα με γοήτευε ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι περπατούν στο αεροδρόμιο. Τις περισσότερες φορές, γνωρίζουν ότι φωτογραφίζονται και θεωρώ πολύ ενδιαφέρον να βλέπω πώς οι άνθρωποι παρουσιάζουν τους εαυτούς τους στην κάμερα σε αυτό το δευτερόλεπτο» ανέφερε στο Vogue.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ