«Together», μια εγκατάσταση με νέον στο Κολοράντο των ΗΠΑ

Σε μια πλαγιά των Βραχωδών Ορέων της Πολιτείας του Κολοράντο, πλησίον της πόλης Telluride -στο παρελθόν, πόλη ορυχείων, στις μέρες μας, χειμερινό θέρετρο- ο καλλιτέχνης Tavares Strachan δημιούργησε μια εγκατάσταση με νέον. Ένα απλό μήνυμα: «We Are In This Together», έκκληση για ενότητα σε καιρούς πανδημίας.

Αν και η πρόταση για την εγκατάσταση ήρθε πριν πέντε χρόνια, το μήνυμα του Strachan παίρνει σήμερα άλλο νόημα. Πλέον, έχει πάρει τις διαστάσεις ενός πρότζεκτ: σε συνεργασία με το Telluride Foundation, το «Telluride Project» περιλαμβάνει αγαθοεργίες, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για συγκέντρωση χρημάτων για τις τοπικές τράπεζες τροφίμων. Η ομάδα του πρότζεκτ ενθαρρύνει όσους βλέπουν την εγκατάσταση να βοηθήσουν την ευρύτερη κοινότητα της Πολιτείας να εξασφαλίζει γεύμα μέσω της Feeding Colorado (ένωσης τραπεζών τροφίμων που ιδρύθηκε το 2001).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ