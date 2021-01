«Tom Stoppard: A Life» -Η βιογραφία του θεατρικού συγγραφέα από την Ερμιόνη Λι

Όταν το θεατρικό έργο του Τομ Στόπαρντ, «Leopoldstadt» ανέβηκε στο West End του Λονδίνου τον Φεβρουάριο, λίγες μόλις εβδομάδες προτού η πανδημία κλείσει τα θέατρα, ο θεατρικός συγγραφέας δήλωσε σε συνέντευξη ότι η παράσταση - ήταν πιθανότατα η τελευταία στην έξι δεκαετιών καριέρα του.



Αν το «Leopoldstadt» ένα βαθιά προσωπικό έργο που χαιρετίστηκε ως αποκάλυψη από τους κριτικούς είναι πράγματι το τελευταίο του θεατρικού συγγραφέα, υπάρχει τώρα και η βιογραφία του «Tom Stoppard: A Life» από την Hermione Lee, (Ερμιόνη Λι) να θυμίζει τη κληρονομιά αφήνει πίσω του ο Τομ Στόπαρντ.



Ο 83χρονος συγγραφέας των «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead», «Travesties», «The Real Thing» και «Arcadia», βραβευμένος με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Shakespeare in Love» (Ερωτευμένος Σαίξπηρ) έχει γράψει ορισμένα από τα πιο σημαντικά θεατρικά έργα στην αγγλική γλώσσα των τελευταίων 50 χρόνων.



Το 2013, ο θεατρικός συγγραφέας προσέγγισε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Ερμιόνη Λι και της ζήτησε να γράψει τη βιογραφία του.



Το βιβλίο «Tom Stoppard: A Life» είναι η πρώτη βιογραφία της για έναν άνδρα, η πρώτη για μία εν ζωή προσωπικότητα και η πρώτη για έναν θεατρικό συγγραφέα.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τομ Στόπαρντ βρέθηκε αντιμέτωπος με παγκόσμια καταστροφή. Γεννήθηκε ως Τόμας Στράουσλερ στην Τσεχοσλοβακία το 1937 από Εβραίο γιατρό και τη σύζυγό του Μάρτα. Οκτώ μήνες αργότερα, οι Ναζί εισέβαλαν και η οικογένεια κατέφυγε στη Σιγκαπούρη. Το 1942 προσπάθησαν να φύγουν ξανά όταν εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Η Μάρτα και οι δύο γιοι της, ο Πετρ και ο Τόμας, επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο που όπως νόμιζαν ταξίδευε για την Αυστραλία, αλλά κατέληξε στην Ινδία. Ο πατέρας Εουγκέν προσπάθησε να ακολουθήσει, σε πλοίο με προορισμό την Αυστραλία. Το πλοίο τορπιλίστηκε και βυθίστηκε και δεν τον είδαν ξανά.



Αρκετά χρόνια αργότερα, η 35χρονη Μάρτα παντρεύτηκε τον Βρετανό αξιωματικό του στρατού, Κένεθ Στόπαρντ, ο οποίος έφερε τη νέα του οικογένεια από την Ινδία στην Αγγλία το 1946.

