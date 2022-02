Τζάρεντ Λέτο και Αν Χάθαγουεϊ εμφανίζονται στο πρώτο τρέιλερ της σειράς «WeCrashed»

Το πρώτο τρέιλερ της σειράς της Apple TV+ «WeCrashed» κυκλοφόρησε με τους Τζάρεντ Λέτο και Αν Χάθαγουεϊ ως ζευγάρι πίσω από την startup WeWork.

Η σειρά εξιστορεί την άνοδο και την πτώση της εταιρείας, καθώς ο ιδρυτής της, Άνταμ Νόιμαν (Λέτο), εμπλέκεται σε πολλές αγωγές για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Το τρέιλερ επικεντρώνεται στον συνιδρυτή της WeWork, Άνταμ Νόιμαν, ο οποίος χτίζει μια εταιρεία που ειδικεύεται στην προσφορά συλλογικών χώρων εργασίας και επαναστατικών εργασιακών σχέσεων στις ΗΠΑ.

Η σύζυγός του, Ρεμπέκα Νόιμαν (Χάθαγουεϊ), είναι πάντα στο πλευρό του Άνταμ, βοηθώντας στην οικοδόμηση της αυτοκρατορίας του. Το τρέιλερ δείχνει πώς η αγάπη του ενός για τον άλλον και η θέλησή τους να υποστηρίξουν το όνειρό τους βοήθησαν τη WeWork να γίνει εταιρεία 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, όταν η φήμη και η περιουσία έγιναν μέρος της καθημερινότητάς τους, η σχέση των δύο άλλαξε προς το χειρότερο.

Η σειρά WeCrashed βασίζεται στο επιτυχημένο podcast «WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork» και θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Μαρτίου.

Δείτε το τρέιλερ: