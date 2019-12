Τζάρεντ Λέτο, Σιένα Μίλερ και Ίγκι Ποπ στο πάρτι των Gucci και Snapchat στο Μαϊάμι

Οι Τζάρεντ Λέτο, Σιένα Μίλερ, Ίγκι Ποπ και Gucci Mane και άλλοι πολλοί διάσημοι ήταν παρόντες στο πάρτι του οίκου Gucci και του Snapchat, που σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη του διευθυντή δημιουργικού του οίκου, Αλεσάντρο Μικέλε στο Μαϊάμι.



Όλα τα μεγάλα brand διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα πάρτι, επιδείξεις μόδας ή συνεργασίες με καλλιτέχνες στο Μαϊάμι με αφορμή την ετήσια έκθεσης των γκαλερί μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης Art Basel Miami Beach 2019.



Ο Αλεσάντρο Μικέλε, ο οίκος Gucci και η Snap διοργάνωσαν πάρτι για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη και ηθοποιού, Χάρμονι Κόριν, «Duck Duck».



Είναι μία πειραματική μικρού μήκους ταινία με τη χρήση Spectacles 3 («έξυπνων» γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας της Snap. Inc που εξερευνά την αφήγηση σε 3D).



Στη μακρόχρονη συνεργασία του Χάρμονι Κόριν με τον ιταλικό οίκο μόδας περιλαμβάνεται η φωτογράφηση της καμπάνιας «Gift Giving» το 2019, της καμπάνιας για τη συλλογή Cruise 2020 για το βιβλίο της συλλογής Pre-Fall 2019, καθώς και για το Artbook, Gucci by Harmony Korine.



Στο πάρτι, στο Μαϊάμι, ήταν παρόντες ο ηθοποιός και τραγουδιστής των 30 Seconds to Mars, Τζάρεντ Λέτο, οι ηθοποιοί Σιένα Μίλερ και Κλόι Σεβινί και ο δραματουργός Τζέρεμι Ο. Χάρις.



Το ίνδαλμα της ροκ, Ίγκι Ποπ ανέβηκε στη σκηνή στο τέλος της βραδιά και ερμήνευσε επιτυχίες του.



Ο Αλεσάντρο Μικέλε ρωτήθηκε για τις πρώτες εντυπώσεις του για το Μαϊάμι.



«Είναι όμορφο, δεν είδα πολλά, αλλά το πρωί ήταν υπέροχο, ξύπνησα μπροστά στην παραλία» τόνισε στο wwd ο σχεδιαστής μόδας.



Για την Art Basel Miami είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη έκθεση τέχνης που έχει δει ποτέ, ότι του άρεσαν κάποια έργα, αλλά δεν αγόρασε.

