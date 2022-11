Τζούλια Ρόμπερτς: Η οικογένεια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πλήρωσε το νοσοκομείο για τη γέννησή μου

Απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε η Τζούλια Ρόμπερτς στην Γκέιλ Κινγκ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στη συζήτηση στην εκπομπή HISTORYTalks των A+E Networks και History Channel η Τζούλια Ρόμπερτς αποκαλύπτει ένα εκπληκτικό γεγονός για τον εαυτό της - ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ. και η σύζυγός του, Κορέτα Σκοτ Κινγκ πλήρωσαν το κόστος του μαιευτηρίου, όταν γεννήθηκε.

Το στιγμιότυπο επανήλθε στο διαδίκτυο, καθώς η Αμερικανίδα ηθοποιός έγινε 55 ετών στις 28 Οκτωβρίου.

«Ας ξεκινήσουμε με την ημέρα που γεννηθήκατε - ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό του νοσοκομείου;» ρώτησε η Γκέιλ Κινγκ, την οποία επαίνεσε η Ρόμπερτς για το καλό ρεπορτάζ της. «Η έρευνά της είναι πολύ καλή» είπε η Αμερικανίδα ηθοποιός.

Η Τζούλια Ρόμπερτς εξήγησε πώς οι γονείς της, Γουόλτερ και Μπέτι Ρόμπερτς, «δεν μπορούσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό του νοσοκομείου» οπότε η οικογένεια Κινγκ το διευθέτησε.

«Οι γονείς μου είχαν Σχολή Θεάτρου στην Ατλάντα με το όνομα Actors and Writers Workshop και μια μέρα η Κορέτα Σκοτ Κινγκ τηλεφώνησε στη μητέρα μου και ρώτησε αν τα παιδιά της μπορούσαν να φοιτήσουν, επειδή δυσκολεύονταν να βρουν μία Σχολή που θα γινόντουσαν αποδεκτά.

«Και η μητέρα μου απάντησε: "Βέβαια, ελάτε". Και έτσι απλά έγιναν όλοι φίλοι και μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση» σημείωσε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η Γκέιλ Κινγκ επισήμανε: «Ναι, γιατί στη δεκαετία του '60, δεν μπορούσαν μικρά μαύρα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με μικρά λευκά παιδιά σε Σχολή Υποκριτικής. Και οι γονείς σου είπαν: "Ελάτε". Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό, και κατά κάποιο τρόπο θέτει τις βάσεις για το ποια είσαι» ανέφερε η τηλεοπτική παρουσιάστρια.

«Ω, απολύτως» απάντησε η Ρόμπερτς.

