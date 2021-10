Βγήκε για μπίρα ο Μικ Τζάγκερ στη Σάρλοτ των ΗΠΑ και κανείς δεν τον αναγνώρισε

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι Rolling Stones έδωσαν συναυλία στο Bank of America Stadium της Σάρλοτ στις ΗΠΑ. Το προηγούμενο βράδυ, βγήκε για μια μπιρίτσα ο Μικ Τζάγκερ, απόλαυσε το ποτό του στο «Thirsty Beaver Saloon», έφυγε και κανείς δεν πήρε χαμπάρι πότε ήρθε, πότε έφυγε ακόμη και το αν ήταν εκεί!



Ανάρτησε μια φωτογραφία της Αυτού Διασημότητάς του στον λογαριασμό του στο Twitter. Την είδε ο Jeremy Markovich, δημοσιογράφος, μεταξύ πολλών άλλων, στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας και στο North Carolina Rabbit Hole έγραψε ρεπορτάζ της αναζήτησής του για αυτόν τον γρίφο: Ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον πλανήτη πάει κάπου και παραμένει άγνωστος μεταξύ αγνώστων.

«Εντόπισα, στο Twitter, δύο που είχαν πάει για ποτό στο "Beaver" χθες βράδυ», γράφει ο Markovich. «Ο ένας απ' αυτούς, ο Zach Curtis, ήταν εκεί και έφυγε γύρω στις 11 παρά τέταρτο και νομίζει ότι ο Τζάγκερ θα ήταν εκεί αφότου ο ίδιος είχε φύγει. Ο άλλος, ο Joshua Stone, έφτασε γύρω στις 10 παρά δέκα και μία ώρα αργότερα πόσταρε μια φωτογραφία με λεζάντα "Για ποτό στο The Thirsty Beaver στη Σάρλοτ". Ωστόσο! Ο Joshua νομίζει ότι ο Jagger θα είχε ήδη φύγει την ώρα που έφτασε εκεί ο ίδιος».

