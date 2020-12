Βιβλίο για το ενδυματολογικό στυλ της βασίλισσας Ελισάβετ Β', της Νταϊάνα, της Κέιτ και της Μέγκαν

Οι στυλιστικές επιλογές τεσσάρων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βιβλίου της δημοσιογράφου μόδας Ελίζαμπεθ Χολμς με τίτλο: «HRH: So Many Thoughts On Royal Style».

Χωρισμένο σε ενότητες - βασίλισσα Ελισάβετ Β ', Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν, δούκισσα του Κέιμπριτζ και Μέγκαν, δούκισσα του Σάσσεξ – το βιβλίο περιλαμβάνει εκπληκτικές φωτογραφίες και κείμενα για τα οποία προηγήθηκε λεπτομερής έρευνα. Η Ελίζαμπεθ Χολμς, δηλώνει ότι έχει εμμονή με τους βασιλείς και όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο, φόρεσε καπέλο για να παρακολουθήσει τη γαμήλια τελετή των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μάρκλ από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια.

Η συγγραφέας, βετεράνος ρεπόρτερ μόδας που πέρασε πάνω από μια δεκαετία στη Wall Street Journal, καλύπτοντας όχι μόνο τη μόδα, αλλά και το branding, αποκωδικοποιεί το βασιλικό στιλ και γράφει: «Όσο περισσότερο παρακολουθούσα τις εμφανίσεις των γυναικών, τόσο περισσότερο έβλεπα κάτω από το γυαλιστερό επίχρισμα. Τα ρούχα έστελναν ένα μήνυμα που ήμουν σε θέση να αναλύσω μετά από ρεπορτάζ χρόνων σε αυτόν τον χώρο».

Το βιβλίο γεννήθηκε από τις αναρτήσεις της Ελίζαμπεθ Χολμς στο Instagram με μίνι-αναλύσεις των βασιλικών συνόλων με κάθε λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων καπέλου, τσάντας ή υποδημάτων.

Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με την τάση της βασίλισσας για σύνολα σε χρώματα καραμέλας με φαρδιά σακάκια, το πώς οι ενδυματολογικές επιλογές της Νταϊάνα εξελίχθηκαν από κάπως άκομψες και αδύναμες σε εκθαμβωτικές και γιατί οι επιλογές της Κέιτ, με ρούχα που μπορούν να φορεθούν καθημερινά κέρδισαν μια βάση θαυμαστριών με γυναίκες που μπορούσαν να δουν «τους εαυτούς τους με αυτά».

Για τη Μέγκαν η συγγραφέας αναφέρει ότι έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας γνωρίζοντας περισσότερα για τη μόδα από τις άλλες και ότι ήταν «μια ανάσα φρέσκου αέρα» για τη βρετανική βασιλική οικογένεια και το στυλ της, επίσης. Η Ελίζαμπεθ Χολμς πιστεύει ότι η Μέγκαν Μαρκλ έκανε πιο μοντέρνα βασιλική μόδα «εκπροσωπώντας το αβίαστο στιλ των κοριτσιών της Καλιφόρνια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ