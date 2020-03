Βιβλίο με αστεία για παιδιά έγινε best seller λόγω του κορωνοϊού

Η Κάρολ Π. Ρόμαν δεν περίμενε ότι το «Big Book of Silly Jokes for Kids» (Το Μεγάλο Βιβλίο των Ανόητων Αστείων για Παιδιά), ένα από τα περισσότερα από 50 παιδικά βιβλία, που έχει γράψει ότι θα γίνει best seller στην Amazon.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2019, οι πωλήσεις άρχισαν να ανεβαίνουν γύρω στα Χριστούγεννα, μέχρι που το απόθεμα τελείωσε. Νέα αντίτυπα δεν μπορούσαν να εκτυπωθούν γρήγορα για να καλύψουν τη ζήτηση και το βιβλίο έφυγε από το προσκήνιο.

Τον Φεβρουάριο άρχισε πάλι η ζήτηση, αλλά μετά ήρθε ένα γεγονός που την εκτόξευσε στα ύψη. Η πανδημία του κορωνοϊού.

Μέσα σε λίγες ημέρες τα σχολεία στις ΗΠΑ, όπως και στις περισσότερες χώρες έκλεισαν και οι γονείς πρέπει να εργάζονται από το σπίτι. Αναζητώντας βιβλία για να απασχοληθούν τα παιδιά κατέφυγαν στην αγορά παιδικών βιβλίων. Το «Τhe Big Book of Silly Jokes for Kids» βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας με τα best seller παιδικά βιβλία της Amazon στις 25 Μαρτίου.

