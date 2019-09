Βιβλιοπαρουσίαση - «Ένας μπαμπάς στο σιδερένιο κλουβί» της Δήμητρας Σωκράτους

Η Δήμητρα Σωκράτους παρουσιάζει το βιβλίο της για μεγάλα παιδιά «Ένας μπαμπάς στο σιδερένιο κλουβί», σε εικονογράφηση της Ευφροσύνης Μαύρου, την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου (Λεωφ. Ε. Παλληκαρίδη) στην Πάφο.



Μια ιδιαίτερη ιστορία για μεγάλα παιδιά γύρω από το βίωμα, τις πραγματικότητες και τις ανάγκες ενός κοριτσιού με έγκλειστο γονέα στη φυλακή, προσδοκώντας την ενδυνάμωση όλων των παιδιών απέναντι στις προκλήσεις της ζωής.



Προσεγγίζονται ζητήματα όπως (α) η γονεϊκή αποξένωση (β) η ανάγκη επικοινωνίας και διατήρησης των οικογενειακών δεσμών κατά τον εγκλεισμό (γ) το ψυχολογικό, συναισθηματικό, κοινωνικό φορτίο και στίγμα που συνοδεύει τα παιδιά και τις οικογένειές τους (δ) η επιστροφή κι επανένταξη του έγκλειστου γονέα στην οικογένεια, στην καθημερινότητα και στην κοινότητα.



Το βιβλίο εκδόθηκε με τη στήριξη του Προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. Έλαβε το βραβείο «Βιβλίο της Χρονιάς 2018» στο πλαίσιο του 9ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων (Ε.Π.Ο.Κ. Αθήνα).

Πρόγραμμα βιβλιοπαρουσίασης:



Χαιρετισμοί από:



τη Λειτουργό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κα Μαρίνα Κωνσταντίνου

τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Π.Ο.Ε.Δ. Πάφου, κ. Γιώργο Γεωργιάδη

τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου, κ. Επαμεινώνδα Κορακίδη



Παρουσίαση του βιβλίου από:



την Εκδότρια και Συγγραφέα, κα Αμαλία Πικρίδου Λούκα

την Κοινωνιολόγο του Πανεπιστημίου Κρήτης, Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Ραφαέλλα Πενταρά

τον Δικηγόρο, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων, κ. Γιάννη Πολυχρόνη

Αντιφώνηση της συγγραφέως, κα Δήμητρα Σωκράτους



Δεξίωση



Η εκδήλωση περιλαμβάνει ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου από τις μαθήτριες Αριάνα Φακοντή, Ελένη Χαραλάμπους και Σοφία Αυξεντίου, όπως και τραγούδια από την Παιδική Χορωδία Camerton του Κυπρορωσικού Συνδέσμου Πάφου, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Anna Izmailova.



Συντονισμός του Προγράμματος από την Εκπαιδευτικό, κα Έλενα Τσιμούρη.



Είσοδος ελεύθερη.



Όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.



Για πληροφορίες:



τ: 96 21 99 21 | e: mairileukompizeli@gmail.com

Η συγγραφέας



Η Δήμητρα Σωκράτους αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με δευτερεύον πτυχίο στις Γαλλικές Σπουδές (2005). Έλαβε Μεταπτυχιακό Drama and Theatre in Education (Πανεπιστήμιο Warwick, Αγγλία, 2007) και Μεταπτυχιακό Arts and Culture Management (Rome Business School, Ιταλία, 2017). Είναι εκπαιδευτικός, θεατροπαιδαγωγός και εκπαιδεύτρια ειρήνης κι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διετέλεσε Συντονίστρια του Εργαστηρίου Νεολαία και Πολιτισμός του ΠΑΦΟΣ 2017 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως και συν-συντονίστρια του Κυπριακού Δικτύου Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου. Έλαβε διάφορα βραβεία και διακρίσεις για το ακαδημαϊκό, κοινωνικοπολιτιστικό και λογοτεχνικό της έργο σε Κύπρο κι Ελλάδα. Σύντομο βίντεο για την εθελοντική κοινωνικοπολιτιστική της δράση αναρτήθηκε στην επίσημη ευρωπαϊκή ιστοσελίδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011. Εξέδωσε τα παιδικά βιβλία «Η Μαίρη και το Λευκό Μπιζέλι» στο ιδιαίτερο θέμα του παιδικού καρκίνου, την ποιητική συλλογή «Αλήθειες, όνειρα κι ειρήνη», η οποία περιλήφθηκε στον κατάλογο επικρατέστερων έργων για το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Μικρά Παιδιά 2017 (Κύπρος) και το παιδικό βιβλίο ‘Ένας μπαμπάς στο σιδερένιο κλουβί’ στο θέμα του γονεϊκού εγκλεισμού στη φυλακή.



Η εικονογράφος



Η Ευφροσύνη Μαύρου, έχοντας σπουδάσει στο Λονδίνο, ασχολήθηκε με το σχέδιο και τη δημιουργία ενδυμάτων για αρκετά χρόνια. Με πείρα σε διάφορους τομείς τέχνης (σκηνογραφία, ζωγραφική, μεταξοτυπία, κατασκευή κουκλών, cut-out art), τον τελευταίο χρόνο ασχολείται αποκλειστικά με το σχέδιο, την εικονογράφηση βιβλίων και με δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας.