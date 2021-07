Βιβλιοπαρουσίαση: «Daytripper» - Ένας ύμνος για την ανάγκη για ζωή!

Οι εκδόσεις Οξύ Comics παρουσιάζουν στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό και στους φαν των graphic novel το σπουδαίο έργο των Fábio Moon και Gabriel Bá που το 2011 απέσπασε το βραβείο Eisner στην κατηγορία Best Limited Series! Διακρίθηκε επίσης και με τα βραβεία Harvey και Eagle, ενώ την ίδια χρονιά έφθασε στη Νο1 θέση των graphic novelστους New York Times!



Το Daytripper αποτελεί συγκεντρωτική έκδοση όλων των τευχών της σειράς (10) και θεωρείται ένας ύμνος για την ανάγκη για ζωή, μέσα από δέκα διαφορετικές… νεκρολογίες.



Ο Μπρας Ντε Όλιβα Ντομίνγκος, το παιδί θαύμα ενός παγκοσμίου φήμης Βραζιλιάνου συγγραφέα, περνά τις μέρες του γράφοντας τις νεκρολογίες άλλων ανθρώπων και τις νύχτες του έχοντας ως όνειρο να γίνει ένας επιτυχημένος συγγραφέας και ο ίδιος -γράφοντας το τέλος των ιστοριών άλλων ανθρώπων, ενώ η δική του μόλις ξεκίνησε. Μα τη μέρα που αυτή η ζωή θα ξεκινήσει, αυτός θα το καταλάβει; Θα ξεκινήσει, όταν συναντήσει το κορίτσι των ονείρων του; Ή στα 11 με το πρώτο του φιλί; Ή αργότερα στη ζωή του, όταν γεννιέται ο πρώτος του γιος; Ή νωρίτερα, τότε που μάλλον βρήκε τη φωνή του ως συγγραφέας;



Κάθε μέρα στη ζωή του Μπρας είναι σαν μια σελίδα από ένα βιβλίο. Καθεμιά αποκαλύπτει τους ανθρώπους και τα πράγματα που τον έκαναν αυτόν που είναι: Οι γονείς του, το παιδί του και ο καλύτερός του φίλος, η πρώτη του αγάπη και η αγάπη της ζωής του. Και όπως όλες οι μεγάλες ιστορίες, κάθε μέρα έχει μια αναπάντεχη τροπή που δεν θα προβλέψει ποτέ…



Στο Daytripper, τα δίδυμα αδέρφια Fábio Moon και Gabriel Bá, λένε μια μαγική, μυστηριώδη και συγκινητική ιστορία για την ίδια τη ζωή — ένα στοιχειωτικά λυρικό ταξίδι που χρησιμοποιεί τις ήρεμες στιγμές για να θέσει τα μεγάλα ερωτήματα.

Στοιχεία έκδοσης

ISBN:9789604367948

Μετάφραση:Σάββας Αργυρού

Τιμή: €21,99



Ημερομηνία Έκδοσης: Ιούνιος 2021

Αριθμός σελίδων:256

Διαστάσεις:16,5 x 25

Σειρά: Οξύ Comics

Διανομή: Brainfood Εκδοτική ΜΕΠΕ

Κεντρική διάθεση

Brainfood Εκδοτική ΜΕΠΕ / Εμπεδοκλέους 28 & Σουρή 20, 12131 Περιστέρι

Tηλ. παραγγελιών: 210 2514123