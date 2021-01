Βιβλιοπαρουσίαση: «Και μη χειρότερα!» της Τίνας Α. Μιχαηλίδου

«Και μη χειρότερα!» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Τίνας Α. Μιχαηλίδου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «24γράμματα».

11 γυναίκες τελείως άγνωστες μεταξύ τους έχουν κάτι κοινό:



Έχουν ξεπεράσει σε χρόνο ρεκόρ τους πρώην τους και όλες τους με κόκκινο κραγιόν έχουν γράψει ένα quote που τις αντιπροσωπεύει στον καθρέπτη του δωματίου τους.



Μόνο μια ιστορία έχει άσχημο τέλος που το ακούμε σε καθημερινή βάση και δε θέλουμε ποτέ να τη ζήσουμε

Περιεχόμενα



Πρόλογος



Ιστορία 1η: Η αιώνια κολλημένη με τον ex!

Ιστορία 2η: Η αθεράπευτα ρομαντική

Ιστορία 3η: Με απέρριψε γιατί διάλεξε την άλλη του σχέση!

Ιστορία 4η: Και κερατωμένη και δαρμένη!

Ιστορία 5η: Πολύ γυπαετίζεις darling!

Ιστορία 6η: Ο ex που δεν ήξερε που πάνε τα 5!

Ιστορία 7η: Κάνε λίγο πιο πέρα, γιατί θέλω να μείνω μόνος!

Ιστορία 8η: Δε θέλω γάμο, δε θέλω δέσμευση. Μόνο να περνάω καλά θέλω!-Μη σου τύχει!!-

Ιστορία 9η: Ούτε ψύλλος στον κόρφο μας!

Ιστορία 10η: Η νοερή δολοφονία του ex!

Ιστορία 11η: Η ψυχωτική πρώην!



Αντί Επιλόγου: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες

Συγγραφέας:Tίνα A. Μιχαηλίδου

Φιλολογική επιμέλεια: Μαρία Κατσουλάκου

Τόπος & Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Αθήνα, Μάϊος 2020

ISBN: 97-861-85469-566 Σελίδες:104,

τιμή:13.00

Διάσταση σελίδας: 14x21cm

Εκδόσεις: 24γράμματα / Γιώργος Δαμιανός

Διεύθυνση / Κεντρική Διάθεση: Λεωφόρος Πεντέλης 77, Χαλάνδρι 152 34

Τηλ.: +30 210 612 70 74 Email: info@24grammata.com Web site / e-shop: www. 24grammata.com Copyright © 2020 24γράμματα.