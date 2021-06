Βιβλιοπαρουσίαση: «Πώς να Αντιμετωπίζετε Τους Φόβους σας» του DonMann

Πρακτικές συμβουλές για όλα τα προβλήματα και τα άγχη της καθημερινότητάς σας!

Οι εκδόσεις «Η Τέχνη της Ζωής» με χαρά παρουσιάζουν έναν σύγχρονο οδηγό επιτυχίας και επιβίωσης στις δυσκολίες της καθημερινότητας, από τον best-selling συγγραφέα των New York Times, DonMann.

Μάθετε εύκολους και έξυπνους τρόπους για το Πώς να Αντιμετωπίζετε τους Φόβους σας!



Χάρη στις γνώσεις και την πείρα που αποκόμισε από τις ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού Ναυτικού, τους παγκοσμίως γνωστούς Navy SEAL, ο DonMann είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να βοηθήσει κι άλλους να επιτύχουν σε κάθε πτυχή της ζωής τους –προσωπική και επαγγελματική– χρησιμοποιώντας τις δικές τους τεχνικές. Στο Πώς να αντιμετωπίζετε τους φόβους σας ο Mann αποκαλύπτει τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να απελευθερωθούμε από τους ποικίλους φόβους και τις ανησυχίες που μας κατακλύζουν καθημερινά, ανεξαρτήτως της προέλευσης και των αιτίων τους. Μέσα από πρακτικές συμβουλές, εμψυχωτικά λόγια μεγάλων ανδρών και γυναικών, αλλά και συναρπαστικές ιστορίες, το Πώς να αντιμετωπίζετε τους φόβους σας προσφέρει τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να θριαμβεύσουμε σε δύσκολους καιρούς.



Μην αφήνετε τον φόβο να σας εμποδίζει να ζήσετε τη ζωή που επιθυμείτε. Αν κάνετε ένα τολμηρό βήμα για την αντιμετώπιση των φόβων σας, το θάρρος και η αυτοπεποίθησή σας θα περάσουν σε νέα επίπεδα και θα σας οδηγήσουν σε μέρη που υπήρχαν μόνο στη φαντασία σας. Να είστε τολμηροί, να έχετε αυτοπεποίθηση και οι στόχοι σας θα είναι πάντοτε εφικτοί.

Βιογραφία συγγραφέα:



Ο DonMann, ένας βετεράνος του αμερικανικού πολεμικού Ναυτικού που έχει διακριθεί στο πεδίο των μαχών, αθλητής και συγγραφέας, είναι παράλληλα ένας συναρπαστικός ομιλητής που προσπαθεί πάντα να εμψυχώνει το κοινό του. Το αυτοβιογραφικό Inside SEAL TeamSix: My life and missions with America’selite warriors έχει γίνει μπεστσέλερ στις ΗΠΑ, ενώ τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι τα Hunt the Wolf, Hunt the Scorpion και Hunt the Falcon.



Άλλα δημοφιλή του έργα είναι τα TheUSNavySEALSurvivalHandbookκαιTheModernDayGunslinger.

Ο Don μένει στη Βιρτζίνια.

Στοιχεία έκδοσης

ISBN:978-618-5427-46-7

Tίτλος πρωτοτύπου: Facing Your Fears: A Navy SEAL's Guide to Coping With Fear and Anxiety

Συγγραφέας: DonMann

Μετάφραση:Γιάννης Καστανάρας

Τιμή: €11,10



Κεντρική διάθεση

Brainfood Εκδοτική ΜΕΠΕ / Εμπεδοκλέους 28 &Σουρή 20, 12131 Περιστέρι

Tηλ. παραγγελιών: 210 2514123 / Φαξ: 210 5227768 / Email: contact@brainfood.gr