«Θησαυροί από τη Βουλγαρία», μεγάλο μέρος της έκθεσης περιοδεύει στη Βόρεια Αμερική

Θησαυροί από τη Βουλγαρία» αποτελούν μέρος μιας περιοδεύουσας έκθεσης που εγκαινιάστηκε στο Ινστιτούτο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου της Νέας Υόρκης με τίτλο «Τελετουργία και Μνήμη: Τα Αρχαία Βαλκάνια και Πέρα από αυτά». Αυτός είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδεύουσας έκθεσης, μέρος του έργου Field Museum of Natural History's First Kings of Europe ανακοίνωσε την Τετάρτη το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (NHM) της Βουλγαρίας.

Η έκθεση θα παραμείνει στη Νέα Υόρκη μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023 και μετά θα αναχωρήσει για το Σικάγο όπου θα εκτίθεται στο Μουσείο Field από τον Μάρτιο του 2023.

Το πρότζεκτ «Πρώτοι Βασιλείς της Ευρώπης» ("First Kings of Europe") είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας παράδειγμα συνεργασίας αυτού του είδους μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τρία βουλγαρικά μουσεία να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, ανέφερε το NHM. Οι συμμετέχοντες στο πρότζεκτ από τη βουλγαρική πλευρά περιλαμβάνουν επίσης το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της Βάρνας και το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο Ruse.

Ξεκινώντας το ταξίδι τους πριν από 8.000 χρόνια κατά τη Νεολιθική Περίοδο και τελειώνοντας πριν από 2.500 χρόνια στον κόσμο των βασιλιάδων της Εποχής του Σιδήρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν αρχαιολογικά ευρήματα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στη Βόρεια Αμερική. Όπλα, κοσμήματα και εργαλεία λένε την ιστορία του πώς άνθρωποι απέκτησαν δύναμη και επιρροή συγκεντρώνοντας πλούτο και ελέγχοντας το εμπόριο, την τεχνολογία, τις τελετουργίες και τον πόλεμο, λένε οι διοργανωτές.

Η Βουλγαρία στέλνει ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού Malomirovo - Zlatinitsa, συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού στέμματος, ενός χρυσού δαχτυλιδιού, και δύο ασημένιων ρυτών, ανέφερε το NHM στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων (BTA). Αυτό αποτελεί σχεδόν το σύνολο των τάφων που ανακαλύφθηκαν στον τάφο ενός που ήταν πιθανώς Θρακιώτη αριστοκράτη. Ο θησαυρός Μπορόβο, που ανήκει στο Μουσείο Ruse, θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης.