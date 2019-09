Βραβεία Emmy 2019: Oι μεγάλοι νικητές της εφετινής απονομής

Η πρώτη μεγάλη τελετή απονομής της σεζόν, τα βραβεία Emmy 2019, είναι γεγονός!

Η λαμπερή βραδιά των «τηλεοπτικών Oscar» πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Theater του Los Angeles, το βράδυ της Κυριακής.



Το φινάλε του Game Of Thrones κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς και β΄ ανδρικού ρόλου για τον Πίτερ Ντίνκλατζ σε μια βραδιά όπου η κωμική σειρά «Fleabag» θριάμβευσε με τέσσερις 4 βραβεύσεις.





Το «Game Of Thrones» αποχώρησε με ψηλά το κεφάλι από την απονομή των «τηλεοπτικών Όσκαρ» που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) στο Microsoft Theatre του Λος Άντζελες, κερδίζοντας για την τελευταία και πιο αμφιλεγόμενη σεζόν του το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς καθώς και β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Πίτερ Ντίνκλατζ. Η σειρά -φαινόμενο του HBO ολοκλήρωσε την τηλεοπτική της παρουσία με συνολικά 12 βραβεία Emmy για το μεγάλο φινάλε της έχοντας κερδίσει 10 ακόμη βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες των Creative Arts Emmys που απονεμήθηκαν σε ξεχωριστή τελετή.



Η ιστορική μίνι-σειρά «Chernobyl», επίσης παραγωγής HBO, επιβεβαίωσε την υπεροχή και δυναμική της εξασφαλίζοντας τρία σπουδαία βραβεία – καλύτερης μίνι -δραματικής σειράς, σεναρίου και σκηνοθεσίας.

Όμως η μεγάλη βραδιά των Emmy δεν ανήκε στο βαρύ πυροβολικό του δικτύου HBO, που είχε εφέτος 32 συνολικά υποψηφιότητες, ένα ρεκόρ που έμοιαζε οδοστρωτήρας για όλες τις υπόλοιπες σειρές στις κατηγορίες του δράματος, αλλά στην κωμική σειρά «Fleabag» της Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, που κυριάρχησε στην τελετή με τέσσερα μεγάλα βραβεία στις κατηγορίες της κωμωδίας – καλύτερης κωμικής σειράς, α΄ γυναικείου ρόλου για την Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ καθώς και σεναρίου για την ίδια όπως και σκηνοθεσίας για τον Χάρι Μπράντμπιρ.



Στην μάχη των κολοσσών της τηλεόρασης, συνυπολογίζοντας τα βραβεία των τεχνικών κατηγοριών, το HBO είναι ο μεγάλος νικητής του 2019 με 34 νίκες, αφήνοντας πίσω το Netflix που έχει συνολικά 27 τρόπαια και την Amazon Studios που έχει 15.



Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη Σειρά (Δράμα)

Better Call Saul

Bodyguard



Game of Thrones



Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us



Α' Γυναικείος Ρόλος (Δράμα)



Emilia Clarke, Game of Thrones



Jodie Comer, Killing Eve



Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards



A' Ανδρικός Ρόλος (Δράμα)



Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul



Billy Porter, Pose



Milo Ventimiglia, This Is Us



B' Ανδρικός Ρόλος (Δράμα)



Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones



Peter Dinklage, Game of Thrones



Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us



Β' Γυναικείος Ρόλος (Δράμα)



Gwendoline Christie, Game of Thrones

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve



Julia Garner, Ozark



Καλύτερη Μίνι Σειρά



Chernobyl



Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us



Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία



Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us



Michelle Williams, Fosse/Verdon



A' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία



Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl



Jharrel Jerome, When They See Us



Sam Rockwell, Fosse/Verdon



Β' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία



Patricia Arquette, The Act



Emily Watson, Chernobyl

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Vera Farmiga, When They See Us



Β' Αντρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία



Stellan Skarsgård, Chernobyl

Paul Dano, Escape at Dannemora



Ben Whishaw, A Very English Scandal



Asante Blackk, When They See Us

John Leguizamo, When They See Us

Michael K. Williams, When They See Us



Καλύτερη Σειρά (Κωμωδία)



Barry



Fleabag



The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Veep



Α' Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία)



Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek



Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



Α' Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία)



Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method



Bill Hader, Barry



Eugene Levy, Schitt's Creek



Β' Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία)



Anthony Carrigan, Barry

Stephen Root, Barry

Henry Winkler, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method



Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel



Tony Hale, Veep



Β' Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία)



Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW



Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel



Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Anna Chlumsky, Veep



Καλύτερη Τηλεταινία



Black Mirror: Bandersnatch



Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner with Hervé



Καλύτερο Talk Show



The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live!



Last Week Tonight with John Oliver



The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert