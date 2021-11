Βραβείο Booker 2021: Το βιβλίο «The Promise» του D. Galgut, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Διόπτρα την άνοιξη

Ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου στο Λονδίνο το Βραβείο Booker 2021 με νικητή τον συγγραφέα Damon Galgut από τη Νότια Αφρική για το μυθιστόρημά του The Promise.



Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά την άνοιξη του 2022 από τις εκδόσεις «Διόπτρα» με τίτλο «Η υπόσχεση», σε μετάφραση της Κλαίρης Παπαμιχαήλ.



Η ανακοίνωση του νικητή έγινε από τη Maya Jasanoff, επικεφαλής της κριτικής επιτροπής για φέτος, σε μία εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά διεθνώς μέσω του BBC. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σελίδα του The Booker Prize, ήταν η τρίτη και τυχερή υποψηφιότητα για τον συγγραφέα, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες δύο, το 2003 και το 2010 αντίστοιχα.

Στο The Promise ο Galgut μας αφηγείται μια ιστορία στη Νότια Αφρική την περίοδο που η χώρα βγαίνει από το Απαρτχάιντ. Μια οικογένεια λευκών, από το 1986 μέχρι σήμερα, χωρίζεται και ενώνεται κάθε φορά με αφορμή μια κηδεία. Καθώς η ζωή κυλά, η χώρα αλλάζει και μια υπόσχεση μένει ανεκπλήρωτη, να συμβολίζει την υπόσχεση της Ιστορίας που δεν τηρείται για τη Νότια Αφρική. Δεν γίνεται «η Γη της Επαγγελίας», παρά βυθίζεται στην εγκληματικότητα, στη διαφθορά, στο χάος.

Ο Damon Galgut είναι Νοτιοαφρικανός μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1963 στην Πραιτώρια και εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα σε ηλικία δεκαεπτά ετών. Ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για το βραβείο Booker με το έργο του The Good Doctor το 2003 (Ο καλός γιατρός, Ωκεανίδα 2005) και για δεύτερη φορά το 2010 με το In A Strange Room. Το πρόσφατο μυθιστόρημά του Arctic Summer ήταν υποψήφιο για τα βραβεία Walter Scott και Folio, ενώ το έργο του The Quarry μεταφέρθηκε το 2020 στον κινηματογράφο. Σήμερα ζει και εργάζεται στο Κέιπ Τάουν. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί συνολικά σε δεκαέξι γλώσσες.



Είναι ο τρίτος Νοτιοαφρικανός συγγραφέας που τιμάται με το βραβείο Booker, μετά τη Nadine Gordimer και τον J.M. Coetzee.



Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το ένατο μυθιστόρημά του και το πρώτο του εδώ και επτά χρόνια.

Στη φετινή βραχεία λίστα του βραβείου Booker περιλαμβάνονταν επίσης οι παρακάτω 5 τίτλοι:

A Passage North του Anuk Arudpragasam



No One Is Talking About This της Αμερικανίδας ποιήτριας Patricia Lockwood



Bewilderment του βραβευμένου με Πούλιτζερ Richard Powers



Great Circle της Maggie Shipstead



The Fortune Men της Nadifa Mohamed, το οποίο επίσης πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα.