«Walk for Freedom 2019» - «Αυτό το Σάββατο περπατάμε για την ελευθερία!»

«Η Ντάσια αναζητούσε τρόπο να κάνει μια νέα αρχή, μακριά από την επαρχιακή πόλη στην οποία διέμενε και μακριά από τον βίαιο πατέρα της. Βρήκε δουλειά μέσα από μια αγγελία στο ίντερνετ. Θα δούλευε στην κουζίνα, σε ένα εστιατόριο στην Ελλάδα. Ταξίδεψε αεροπορικώς, με τα έξοδα πληρωμένα από τον νέο εργοδότη της. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο την περίμενε η κυρία με την οποία είχε μιλήσει στο τηλέφωνο, η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου- όπως τουλάχιστον νόμιζε... Μπήκε στο αυτοκίνητο, ενθουσιασμένη και ανυπόμονη. Έφτασαν σ' ένα διαμέρισμα, η κυρία έδειξε ένα κρεβάτι στην Ντάσια, της είπε ότι θα επιστρέψει σε λίγο. Λίγα λεπτά αργότερα, μπήκε μέσα ένας άντρας, γύρω στα 50. Τότε η Ντάσια κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Ο άντρας της πήρε την τσάντα με το κινητό και το διαβατήριό της. Της είπε ότι το εστιατόριο δεν υπάρχει και πως θα δουλέψει για εκείνον ως πόρνη. Η Ντάσια ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. "Κάποιο λάθος έχει γίνει", ξεκίνησε να λέει... αλλά δεν την άφησε να συνεχίσει».



«Η Ντάσια ήταν πλέον θύμα εμπορίας ανθρώπων. Εξαναγκασμένη να εξυπηρετεί πελάτες σε καθημερινή βάση, υπό τον μόνιμο φόβο για τη ζωή της, καθώς μετά τον πρώτο ξυλοδαρμό, αρκούσε η υπενθύμιση, η απειλή του τι θα συμβεί εάν δεν συνεργαστεί. Ένα χρόνο μετά, η Ντάσια πλέον έμοιαζε σαν όλα τα άλλο κορίτσια στον οίκο ανοχής. Οι μελανιές πλέον δεν φαίνονταν. Το στημένο χαμόγελο έκρυβε σαν μάσκα τον φόβο της. Τον αγώνα της να αντέξει, να επιβιώσει ακόμα μια νύχτα. Ώσπου μια μέρα, έγινε το ...λάθος. Η γυναίκα που την κρατούσε κλειδωμένη στο διαμέρισμα, ήρθε μεθυσμένη και αποκοιμήθηκε βαριά. Η Ντάσια τόλμησε να το σκάσει και έτρεξε με όλη της τη δύναμη, έτρεξε όσο πιο μακριά μπορούσε, διεκδικώντας την ελευθερία της».



Το μόνο ...φανταστικό στην παραπάνω ιστορία είναι το όνομα της γυναίκας που θέλησε να αλλάξει τη ζωή της. Όλα τα άλλα είναι η πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες ανά τον πλανήτη που πέφτουν θύματα των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων, όπως την έχουν καταγράψει οι άνθρωποι της οργάνωσης Α21.



Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, εκατοντάδες άνθρωποι θα περπατήσουν για την ελευθερία ανθρώπων, όπως η Ντάσια, σε 12 πόλεις της Ελλάδας και σε εκατοντάδες άλλες τοποθεσίες, σε 50 χώρες ανά τον πλανήτη. Το «Walk For Freedom», όπως αποκαλείται η δράση, αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκδήλωση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Α21, που μάχεται από το 2008 ενάντια στο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων.



Η πορεία αυτή, που γίνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, «δεν είναι μια διαμαρτυρία, αλλά μια προσπάθεια να έρθει στην επιφάνεια το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και να εκπροσωπηθούν τα εκατομμύρια θύματα αυτού του εγκλήματος», επισημαίνουν οι διοργανωτές.



Οι συμμετέχοντες, ντυμένοι στα μαύρα, δημιουργούν μια γραμμή και κρατώντας ενημερωτικές πινακίδες βαδίζουν σε κεντρικά σημεία της πόλης τους, αναφωνώντας τη λέξη «Ελευθερία» στο τέλος της πορείας τους, με την ελπίδα πως θα βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων απέναντι στην εμπορία ανθρώπων. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης διανέμεται και έντυπο ενημερωτικό υλικό στους περαστικούς.



«Το "Walk for Freedom" αποτελεί μια ευκαιρία για κάθε πόλη να πάρει θέση ενάντια στο αόρατο αυτό έγκλημα, στο όποιο ο καθένας μας είναι συμμέτοχος, έστω και άθελά του. Από τα χωράφια και τα φανάρια, στους οίκους ανοχής ή στον δρόμο, μέχρι τα κλειστά σπίτια, τα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων βρίσκονται δίπλα μας και αυτό μας αφορά όλους!» επισημαίνουν οι διοργανωτές.



«Αυτό το Σάββατο, θα περπατήσω για σένα που σε έχω δει να κλαις επειδή για πολύ καιρό δεν μπορούσες να κάνεις ούτε ένα βήμα... Αυτό το Σάββατο, ντυμένη στα μαύρα, θα βαδίσω παρέα με όσους πονάνε για τη σκλαβιά σου και θα κραυγάσω σιωπηλή όπως τόσο καιρό κάνεις κι εσύ μέσα από τα δεσμά σου... Αυτό το Σάββατο θα σε υπερασπιστώ! Θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να μπορείς να απολαύσεις μια βόλτα, να μπορείς να μυρίσεις τη θάλασσα...τη φύση. Θα υπερασπιστώ το δικαίωμα σου στο χαμόγελο, στο φως της μέρας... Στον καθαρό αέρα! Θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου στο αυτονόητο! Αυτό το Σάββατο θα περπατήσω με όλους εκείνους που παλεύουν για να ανατείλει η δικαιοσύνη σου. Με εκείνους που δε θέλουν να σε σκέφτονται φυλακισμένη, μόνη, φοβισμένη να αποτελείς "τροφή" για τους φθηνούς και να πονάς για να εξοικονομούν χαρτονομίσματα οι άπληστοι! Αυτό το Σάββατο θα υπερασπιστώ το δικαίωμα σου στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Αυτό το Σάββατο κάθε βήμα μου ξέρω πως θα σε φέρει πιο κοντά σ’ αυτήν!» αναφέρει, με αφορμή το «Walk for Freedom 2019», η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Καλεί, μάλιστα, όλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαφορετική πορεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όσα περισσότερα πόδια... όσο δυνατότερο πάτημα... τόσο μεγαλύτερο τράνταγμα!».



Στην Ελλάδα, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν ανάλογες πορείες στην Πάτρα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, τον Βόλο, την Κομοτηνή, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, την Ξάνθη κ.α. Στη Θεσσαλονίκη, το «ραντεβού» έχει δοθεί για τις 4μμ, στην είσοδο του λιμανιού της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ