Χάρισον Φορντ: «Είμαι πολύ περήφανος για τη νέα ταινία «Indiana Jones, θα είναι η τελευταία μου»

Ο Χάρισον Φορντ εξέπληξε για άλλη μία φορά τους λάτρεις των ταινιών του με τη συμμετοχή του στη μεγαλύτερη εκδήλωση θαυμαστών της Disney - D23 Expo, στο Άναχαϊμ, στην Καλιφόρνια για να μιλήσει για τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Indiana Jones».

Αναφερόμενος στην πέμπτη ταινία της σειράς, ο 80χρονος ηθοποιός, που υποδύεται τον εμβληματικό ρόλο από το 1981, όταν πρωταγωνίστησε στο πρώτο φιλμ «Indiana Jones», «Raiders of the Lost Ark» (Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού), είπε ότι είναι πολύ περήφανος επειδή είναι φανταστική και δάκρυσε στη σκηνή μετά την προβολή του τρέιλερ.

«Αυτές οι ταινίες έχουν να κάνουν με μυστήριο και περιπέτεια, αλλά και με την ψυχή, και είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχουμε μία ανθρώπινη ιστορία να αφηγηθούμε καθώς και μία ταινία που θα σας συγκλονίσει», πρόσθεσε ο Φορντ σημειώνοντας ότι το Indiana Jones 5 «θα είναι το τελευταίο» στο οποίο εμφανίζεται.

Ενώ δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση του τίτλου της ταινίας, η πρωτοεμφανιζόμενη στην κινηματογραφική σειρά Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ ανέβηκε μαζί με τον Φορντ στη σκηνή, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε την καλύτερη περίοδο της ζωής της στα γυρίσματα. «Το να ακολουθείς αυτόν τον άντρα είναι κουραστικό», τόνισε αναφερόμενη στον θρυλικό συμπρωταγωνιστή της.

He's here!

An emotional Harrison Ford surprises #IndianaJones fans at #D23 ...says this is his last Indy, but is it really? pic.twitter.com/AcVyijjNgA