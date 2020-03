Χωρίς τελετή εφέτος η επίδοση των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών

Χωρίς τελετή θα γίνει εφέτος η επίδοση των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών, δεδομένου ότι η προγραμματισθείσα πανηγυρική συνεδρία της 24ης Μαρτίου ματαιώθηκε λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Ακαδημία Αθηνών, οι τιμητικές διακρίσεις έχουν ως εξής:

1. Αριστείο των Θετικών Επιστημών στον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνο Γαλιώτη για την προσφορά του στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών και ιδιαίτερα για τη μεγάλη του συμβολή στη βαθύτερη κατανόηση της δομής και των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου.

2. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Κώστα Γιαβή για το βιβλίο του με τίτλο «Ιμπέριος και Μαργαρώνα (Imperios and Margarona) The Rhymed Version. Critical Edition with introduction, Commentary and Index-Glossary» (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2019).

3. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στον κ. Ευθύμιο Τσιγαρίδα για το βιβλίο του «Εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου και ναών της Καστοριάς (12ος - 16ος αιώνας)» (Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 317, Αθήναι 2018).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ