Χρυσές Σφαίρες 2023: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για ταινίες και σειρές

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023 ανακοινώθηκαν σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Η 80η τελετή απονομής θα γίνει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.
Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από 96 μέλη και, για πρώτη φορά, 103 διεθνείς ψηφοφόρους από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας. Αυτή η ποικιλόμορφη ομάδα ψηφοφόρων εκπροσωπεί 62 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι στις Χρυσές Σφαίρες 2023
Κινηματογράφος
BEST MOTION PICTURE – DRAMA
AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
ELVIS (Warner Bros)
THE FABELMANS (Universal Pictures)
TÁR (Focus Features)
TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA
CATE BLANCHETT για το TÁR
OLIVIA COLMAN για το EMPIRE OF LIGHT
VIOLA DAVIS για το THE WOMAN KING
ANA DE ARMAS για το BLONDE
MICHELLE WILLIAMS για το THE FABELMANS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
AUSTIN BUTLER για το ELVIS
BRENDAN FRASER για το THE WHALE
HUGH JACKMAN για το THE SON
BILL NIGHY για το LIVING
JEREMY POPE για το THE INSPECTION
BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
BABYLON (Paramount Pictures)
THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
TRIANGLE OF SADNESS (Neon)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
LESLEY MANVILLE MRS. HARRIS GOES TO PARIS
MARGOT ROBBIE BABYLON
ANYA TAYLOR-JOY THE MENU
EMMA THOMPSON GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
MICHELLE YEOH EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
DIEGO CALVA BABYLON
DANIEL CRAIG GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
ADAM DRIVER WHITE NOISE
COLIN FARRELL THE BANSHEES OF INISHERIN
RALPH FIENNES THE MENU
BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)
INU-OH (GKIDS)
MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)
BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
RRR (INDIA) (Variance Films)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
ANGELA BASSETT BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
KERRY CONDON THE BANSHEES OF INISHERIN
JAMIE LEE CURTIS EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
DOLLY DE LEON TRIANGLE OF SADNESS
CAREY MULLIGAN SHE SAID
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
BRENDAN GLEESON THE BANSHEES OF INISHERIN
BARRY KEOGHAN THE BANSHEES OF INISHERIN
BRAD PITT BABYLON
KE HUY QUAN EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
EDDIE REDMAYNE THE GOOD NURSE
BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
JAMES CAMERON AVATAR: THE WAY OF WATER
DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
BAZ LUHRMANN ELVIS
MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN
STEVEN SPIELBERG THE FABELMANS
BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
TODD FIELD TÁR
DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN
SARAH POLLEY WOMEN TALKING
STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER THE FABELMANS
BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
CARTER BURWELL THE BANSHEES OF INISHERIN
ALEXANDRE DESPLAT GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
HILDUR GUÐNADÓTTIR WOMEN TALKING
JUSTIN HURWITZ BABYLON
JOHN WILLIAMS THE FABELMANS
BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE
“CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING
Music by: Taylor Swift
Lyrics by: Taylor Swift
“CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Music by: Alexandre Desplat
Lyrics by: Roeban Katz, Guillermo del Toro
“HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK
Music by: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
Lyrics by: Lady Gaga, BloodPop
“LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Music by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
Lyrics by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
“NAATU NAATU” — RRR
Music by: M.M. Keeravani
Lyrics by: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj
Τηλεόραση
BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
BETTER CALL SAUL AMC+/AMC
THE CROWN NETFLIX
HOUSE OF THE DRAGON HBO MAX
OZARK NETFLIX
SEVERANCE APPLE TV+
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
EMMA D’ARCY HOUSE OF THE DRAGON
LAURA LINNEY OZARK
IMELDA STAUNTON THE CROWN
HILARY SWANK ALASKA DAILY
ZENDAYA EUPHORIA
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
JEFF BRIDGES THE OLD MAN
KEVIN COSTNER YELLOWSTONE
DIEGO LUNA ANDOR
BOB ODENKIRK BETTER CALL SAUL
ADAM SCOTT SEVERANCE
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ABBOTT ELEMENTARY ABC
THE BEAR FX
HACKS HBO MAX
ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
WEDNESDAY NETFLIX
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
QUINTA BRUNSON ABBOTT ELEMENTARY
KALEY CUOCO THE FLIGHT ATTENDANT
SELENA GOMEZ ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JENNA ORTEGA WEDNESDAY
JEAN SMART HACKS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
DONALD GLOVER ATLANTA
BILL HADER BARRY
STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JEREMY ALLEN WHITE THE BEAR
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
BLACK BIRD APPLE TV+
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY NETFLIX
THE DROPOUT HULU
PAM & TOMMY HULU
THE WHITE LOTUS HBO MAX
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JESSICA CHASTAIN GEORGE & TAMMY
JULIA GARNER INVENTING ANNA
LILY JAMES PAM & TOMMY
JULIA ROBERTS GASLIT
AMANDA SEYFRIED THE DROPOUT
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
TARON EGERTON BLACK BIRD
COLIN FIRTH THE STAIRCASE
ANDREW GARFIELD UNDER THE BANNER OF HEAVEN
EVAN PETERS DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
SEBASTIAN STAN PAM & TOMMY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JENNIFER COOLIDGE THE WHITE LOTUS
CLAIRE DANES FLEISHMAN IS IN TROUBLE
DAISY EDGAR-JONES UNDER THE BANNER OF HEAVEN
NIECY NASH DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
AUBREY PLAZA THE WHITE LOTUS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
F. MURRAY ABRAHAM THE WHITE LOTUS
DOMHNALL GLEESON THE PATIENT
PAUL WALTER HAUSER BLACK BIRD
RICHARD JENKINS DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
SETH ROGEN PAM & TOMMY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
ELIZABETH DEBICKI THE CROWN
HANNAH EINBINDER HACKS
JULIA GARNER OZARK
JANELLE JAMES ABBOTT ELEMENTARY
SHERYL LEE RALPH ABBOTT ELEMENTARY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
JOHN LITHGOW THE OLD MAN
JONATHAN PRYCE THE CROWN
JOHN TURTURRO SEVERANCE
TYLER JAMES WILLIAMS ABBOTT ELEMENTARY
HENRY WINKLER BARRY
NOMINATIONS BY MOTION PICTURE DISTRIBUTOR
Searchlight Pictures 12
A24 10
Netflix 9
Paramount Pictures 7
Universal Pictures 7
Walt Disney Studios Motion Pictures 5
Focus Features 4
Warner Bros 3
Neon 2
Orion Pictures / United Artists Releasing 2
Sony Pictures Classics 2
Variance Films 2
Amazon Prime Video 1
Columbia Pictures 1
GKIDS 1
MUBI 1
TriStar Pictures 1
NOMINATIONS BY TELEVISION DISTRIBUTOR
HBO Max 14
Netflix 14
hulu 10
FX 9
ABC 6
Apple TV+ 6
AMC+/AMC 2
Disney+ 1
Paramount Network 1
Showtime 1
Starz 1
NOMINATIONS BY MOTION PICTURE
The Banshees of Inisherin 8
Everything Everywhere All at Once 6
Babylon 5
The Fabelmans 5
Elvis 3
Guillermo del Toro’s Pinocchio 3
TÁR 3
Avatar: The Way of Water 2
Black Panther: Wakanda Forever 2
Glass Onion: A Knives Out Mystery 2
The Menu 2
RRR 2
Top Gun: Maverick 2
Triangle of Sadness 2
Women Talking 2
All Quiet on the Western Front 1
Argentina, 1985 1
Blonde 1
Close 1
Decision to Leave 1
Empire of Light 1
Good Luck to You, Leo Grande 1
The Good Nurse 1
The Inspection 1
Inu-Oh 1
Living 1
Marcel the Shell with Shoes On 1
Mrs. Harris Goes to Paris 1
Puss in Boots: The Last Wish 1
She Said 1
The Son 1
Turning Red 1
The Whale 1
Where the Crawdads Sing 1
White Noise 1
The Woman King 1
NOMINATIONS BY TELEVISION SERIES OR PROGRAM
Abbott Elementary 5
The Crown 4
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story 4
Only Murders in the Building 4
Pam & Tommy 4
The White Lotus 4
Black Bird 3
Hacks 3
Ozark 3
Severance 3
Barry 2
The Bear 2
Better Call Saul 2
The Dropout 2
House of the Dragon 2
The Old Man 2
Under the Banner of Heaven 2
Wednesday 2
Alaska Daily 1
Andor 1
Atlanta 1
Euphoria 1
Fleishman Is in Trouble 1
The Flight Attendant 1
Gaslit 1
George & Tammy 1
Inventing Anna 1
The Patient 1
The Staircase 1
Yellowstone 1