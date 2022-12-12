Χρυσές Σφαίρες 2023: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για ταινίες και σειρές

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, 17:00
Χρυσές Σφαίρες 2023: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για ταινίες και σειρές

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023 ανακοινώθηκαν σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Η 80η τελετή απονομής θα γίνει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από 96 μέλη και, για πρώτη φορά, 103 διεθνείς ψηφοφόρους από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας. Αυτή η ποικιλόμορφη ομάδα ψηφοφόρων εκπροσωπεί 62 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι στις Χρυσές Σφαίρες 2023

Κινηματογράφος


BEST MOTION PICTURE – DRAMA

AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
ELVIS (Warner Bros)
THE FABELMANS (Universal Pictures)
TÁR (Focus Features)
TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

CATE BLANCHETT για το TÁR
OLIVIA COLMAN για το EMPIRE OF LIGHT
VIOLA DAVIS για το THE WOMAN KING
ANA DE ARMAS για το BLONDE
MICHELLE WILLIAMS για το THE FABELMANS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

AUSTIN BUTLER για το ELVIS
BRENDAN FRASER για το THE WHALE
HUGH JACKMAN για το THE SON
BILL NIGHY για το LIVING
JEREMY POPE για το THE INSPECTION
BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

BABYLON (Paramount Pictures)
THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
TRIANGLE OF SADNESS (Neon)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

LESLEY MANVILLE MRS. HARRIS GOES TO PARIS

MARGOT ROBBIE BABYLON

ANYA TAYLOR-JOY THE MENU

EMMA THOMPSON GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

MICHELLE YEOH EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

DIEGO CALVA BABYLON

DANIEL CRAIG GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

ADAM DRIVER WHITE NOISE

COLIN FARRELL THE BANSHEES OF INISHERIN

RALPH FIENNES THE MENU

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)

INU-OH (GKIDS)

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)

TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)

ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)

CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)

DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)

RRR (INDIA) (Variance Films)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

ANGELA BASSETT BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

KERRY CONDON THE BANSHEES OF INISHERIN

JAMIE LEE CURTIS EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

DOLLY DE LEON TRIANGLE OF SADNESS

CAREY MULLIGAN SHE SAID

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

BRENDAN GLEESON THE BANSHEES OF INISHERIN

BARRY KEOGHAN THE BANSHEES OF INISHERIN

BRAD PITT BABYLON

KE HUY QUAN EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

EDDIE REDMAYNE THE GOOD NURSE

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE

JAMES CAMERON AVATAR: THE WAY OF WATER

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BAZ LUHRMANN ELVIS

MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN

STEVEN SPIELBERG THE FABELMANS

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE

TODD FIELD TÁR

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN

SARAH POLLEY WOMEN TALKING

STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER THE FABELMANS

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE

CARTER BURWELL THE BANSHEES OF INISHERIN

ALEXANDRE DESPLAT GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

HILDUR GUÐNADÓTTIR WOMEN TALKING

JUSTIN HURWITZ BABYLON

JOHN WILLIAMS THE FABELMANS

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE

“CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING
Music by: Taylor Swift
Lyrics by: Taylor Swift

“CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Music by: Alexandre Desplat
Lyrics by: Roeban Katz, Guillermo del Toro

“HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK
Music by: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
Lyrics by: Lady Gaga, BloodPop

“LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Music by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
Lyrics by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

“NAATU NAATU” — RRR
Music by: M.M. Keeravani
Lyrics by: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj

Τηλεόραση

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

BETTER CALL SAUL AMC+/AMC

THE CROWN NETFLIX

HOUSE OF THE DRAGON HBO MAX

OZARK NETFLIX

SEVERANCE APPLE TV+

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

EMMA D’ARCY HOUSE OF THE DRAGON

LAURA LINNEY OZARK

IMELDA STAUNTON THE CROWN

HILARY SWANK ALASKA DAILY

ZENDAYA EUPHORIA

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

JEFF BRIDGES THE OLD MAN

KEVIN COSTNER YELLOWSTONE

DIEGO LUNA ANDOR

BOB ODENKIRK BETTER CALL SAUL

ADAM SCOTT SEVERANCE

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

ABBOTT ELEMENTARY ABC

THE BEAR FX

HACKS HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU

WEDNESDAY NETFLIX

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

QUINTA BRUNSON ABBOTT ELEMENTARY

KALEY CUOCO THE FLIGHT ATTENDANT

SELENA GOMEZ ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JENNA ORTEGA WEDNESDAY

JEAN SMART HACKS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

DONALD GLOVER ATLANTA

BILL HADER BARRY

STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JEREMY ALLEN WHITE THE BEAR

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

BLACK BIRD APPLE TV+

DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY NETFLIX

THE DROPOUT HULU

PAM & TOMMY HULU

THE WHITE LOTUS HBO MAX

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

JESSICA CHASTAIN GEORGE & TAMMY

JULIA GARNER INVENTING ANNA

LILY JAMES PAM & TOMMY

JULIA ROBERTS GASLIT

AMANDA SEYFRIED THE DROPOUT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

TARON EGERTON BLACK BIRD

COLIN FIRTH THE STAIRCASE

ANDREW GARFIELD UNDER THE BANNER OF HEAVEN

EVAN PETERS DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SEBASTIAN STAN PAM & TOMMY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

JENNIFER COOLIDGE THE WHITE LOTUS

CLAIRE DANES FLEISHMAN IS IN TROUBLE

DAISY EDGAR-JONES UNDER THE BANNER OF HEAVEN

NIECY NASH DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

AUBREY PLAZA THE WHITE LOTUS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

F. MURRAY ABRAHAM THE WHITE LOTUS

DOMHNALL GLEESON THE PATIENT

PAUL WALTER HAUSER BLACK BIRD

RICHARD JENKINS DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SETH ROGEN PAM & TOMMY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES

ELIZABETH DEBICKI THE CROWN

HANNAH EINBINDER HACKS

JULIA GARNER OZARK

JANELLE JAMES ABBOTT ELEMENTARY

SHERYL LEE RALPH ABBOTT ELEMENTARY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES

JOHN LITHGOW THE OLD MAN

JONATHAN PRYCE THE CROWN

JOHN TURTURRO SEVERANCE

TYLER JAMES WILLIAMS ABBOTT ELEMENTARY

HENRY WINKLER BARRY

NOMINATIONS BY MOTION PICTURE DISTRIBUTOR

Searchlight Pictures 12
A24 10
Netflix 9
Paramount Pictures 7
Universal Pictures 7
Walt Disney Studios Motion Pictures 5
Focus Features 4
Warner Bros 3
Neon 2
Orion Pictures / United Artists Releasing 2
Sony Pictures Classics 2
Variance Films 2
Amazon Prime Video 1
Columbia Pictures 1
GKIDS 1
MUBI 1
TriStar Pictures 1

NOMINATIONS BY TELEVISION DISTRIBUTOR

HBO Max 14
Netflix 14
hulu 10
FX 9
ABC 6
Apple TV+ 6
AMC+/AMC 2
Disney+ 1
Paramount Network 1
Showtime 1
Starz 1

NOMINATIONS BY MOTION PICTURE

The Banshees of Inisherin 8
Everything Everywhere All at Once 6
Babylon 5
The Fabelmans 5
Elvis 3
Guillermo del Toro’s Pinocchio 3
TÁR 3
Avatar: The Way of Water 2
Black Panther: Wakanda Forever 2
Glass Onion: A Knives Out Mystery 2
The Menu 2
RRR 2
Top Gun: Maverick 2
Triangle of Sadness 2
Women Talking 2
All Quiet on the Western Front 1
Argentina, 1985 1
Blonde 1
Close 1
Decision to Leave 1
Empire of Light 1
Good Luck to You, Leo Grande 1
The Good Nurse 1
The Inspection 1
Inu-Oh 1
Living 1
Marcel the Shell with Shoes On 1
Mrs. Harris Goes to Paris 1
Puss in Boots: The Last Wish 1
She Said 1
The Son 1
Turning Red 1
The Whale 1
Where the Crawdads Sing 1
White Noise 1
The Woman King 1

NOMINATIONS BY TELEVISION SERIES OR PROGRAM

Abbott Elementary 5
The Crown 4
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story 4
Only Murders in the Building 4
Pam & Tommy 4
The White Lotus 4
Black Bird 3
Hacks 3
Ozark 3
Severance 3
Barry 2
The Bear 2
Better Call Saul 2
The Dropout 2
House of the Dragon 2
The Old Man 2
Under the Banner of Heaven 2
Wednesday 2
Alaska Daily 1
Andor 1
Atlanta 1
Euphoria 1
Fleishman Is in Trouble 1
The Flight Attendant 1
Gaslit 1
George & Tammy 1
Inventing Anna 1
The Patient 1
The Staircase 1
Yellowstone 1

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, 17:00