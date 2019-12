Χριστούγεννα με μουσική, φώτα και… πατινάζ!

Φορέστε τα παγοπέδιλά σας και το πιο όμορφο χαμόγελό σας και ελάτε να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο Παγοδρόμιο του Μεγάρου ακούγοντας ζωντανά από τις 21 έως τις 29 Δεκεμβρίου αγαπημένες μελωδίες από νεανικά χορωδιακά σύνολα και τζαζ μπάντες!

Εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις στο Παγοδρόμιο του Μεγάρου



Οι μεσημεριανές και απογευματινές συναυλίες πραγματοποιούνται εφέτος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίπλα στο Παγοδρόμιο, στο Φουαγιέ των Μουσών. Στο ίδιο φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον μπορούν επίσης να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το ρόφημα, το ποτό ή το σνακ τους και εκείνοι που αγαπούν το πατινάζ ως θέαμα και δεν επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην παγοπίστα του Μεγάρου.

Το πρόγραμμα των εορταστικών μουσικών εκδηλώσεων του Παγοδρομίου έχει ως εξής:

21.12.2019 | 18:00 | Παιδική και Εφηβική Χορωδία Rosarte

Μουσική διεύθυνση | Ρόζη Μαστροσάββα



22.12.2019 | 12.30 | Musica – Χορωδία του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής Μουσική διεύθυνση | Δημήτρης Μπουζάνης



22.12.2019 | 18:00 | Παιδική Χορωδία Polyphonica

Μουσική διεύθυνση | Μυρτώ Τίκωφ και Έλλη Γιαννάκη



23.12.2019 | 18:00 | Παιδική και Εφηβική Χορωδία Rosarte

Μουσική διεύθυνση | Ρόζη Μαστροσάββα



27.12.2019 | 18:00 | Χορωδία του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Παραδοσιακής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

Μουσική διεύθυνση | Κατερίνα Παπαδοπούλου



28.12.2019 | 18:00 | After Eight Jazz Band

29.12.2019 | 14:30 | Dirty Athens Brass Band

29.12.2019 | 18:00 | After Eight Jazz Band

Το Παγοδρόμιο



Για πέμπτη συνεχή χρονιά, μια φωτισμένη ολόλευκη παγοπίστα 350 τ.μ. με ειδικό στέγαστρο έχει στηθεί στο Αίθριο των Μουσών, ενώ το φιλικό προσωπικό της Ice Arena περιμένει όλους τους επισκέπτες του Παγοδρομίου, ανεξαρτήτως ηλικίας, για να τους διδάξει με ασφάλεια τις βασικές αρχές του καλλιτεχνικού πατινάζ. Όσο για εκείνους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την τεχνική του χορού στον πάγο, έμπειροι προπονητές είναι στη διάθεσή τους για ιδιαίτερα μαθήματα.

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινά | 16:00 – 23:00

Σαββατοκύριακο και αργίες | 11:00 – 23:00

Εορταστικό ωράριο



Τρίτη 24.12.2019 έως Δευτέρα 6.1.2020 | 11:00 – 23:00

Τρίτη 31.12.2019 | 11:00 – 20:00



Το Παγοδρόμιο θα λειτουργεί κανονικά ανήμερα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Τιμές εισιτηρίων



Γενική είσοδος | 10 €

(για όλες τις ηλικίες, με δυνατότητα απεριόριστης παραμονής στο παγοδρόμιο)

Ιδιαίτερο μάθημα για αρχαρίους (διάρκειας 15 λεπτών) | 10 € χωρίς ραντεβού

Δυνατότητα αγοράς μηνιαίας κάρτας εισόδου

για όλα τα παγοδρόμια της Ice Arena | 80 €

Πληροφορίες



Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

210 72 82 000



Ice Arena

6980 602 014, 6940 665 707

http://www.icearena.gr