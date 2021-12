Χριστούγεννα στα χαρακώματα - Μια αληθινή ιστορία που συγκλονίζει

24 Δεκεμβρίου 1914, στην περιοχή Πλούχστιρτ της Φλάνδρας. Εποχή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επιχειρήσεις στο Δυτικό Μέτωπο έχουν βαλτώσει. Η προέλαση των Γερμανών έχει ανακοπεί από τις δυνάμεις της Αντάντ. Οι δύο στρατοί επιδίδονται σ' έναν απάνθρωπο πόλεμο φθοράς μέσα στα χαρακώματα.

Οι Βρετανοί ανταπέδωσαν με τα δικά τους κάλαντα και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εκπρόσωποι των δύο εχθρικών δυνάμεων συναντήθηκαν στη νεκρή ζώνη, παρακούοντας τις εντολές των ανωτέρων τους. Ήταν μια μικρή ανταρσία και από τις δύο πλευρές, που σταμάτησε για λίγο τον πόλεμο.

Το πρωί των Χριστουγέννων, Άγγλοι και Γερμανοί έθαψαν τους νεκρούς τους, απαγγέλοντας μαζί τον 23ο Ψαλμό του Δαυίδ «Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει…». Στη συνέχεια έσφιξαν τα χέρια, φλυάρησαν, είπαν ο ένας στον άλλο τα παράπονά τους, αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα (ουίσκι, μαρμελάδες, τσιγάρα, σοκολάτες και τα σχετικά) και κατέβασαν πολλά λίτρα μπίρας. Μόνο ο Άγγλος μπαρμπέρης στρώθηκε στη δουλειά, αφού είχε να κουρέψει και πολλά γερμανικά κεφάλια. Νωρίς το απόγευμα οι δύο πλευρές βρέθηκαν αντίπαλες σε ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο κέρδισαν οι Γερμανοί με 3-2.

Η ειρήνη κράτησε μόνο 24 ώρες. Την επόμενη μέρα οι φίλοι έγιναν και πάλι εχθροί. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν ακόμα στην αρχή του. Θα κρατήσει ακόμη τέσσερα χρόνια και θα στοιχίσει τη ζωή σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους.

Σχετικά...

Στις 7 Νοεμβρίου 2006 ο διάσημος Ιρλανδός τραγουδιστής Κρις Ντε Μπεργκ πλήρωσε στον οίκο δημοπρασιών Μπόναμς 20.000 ευρώ για να αποκτήσει το πρωτότυπο δεκασέλιδης επιστολής ενός Βρετανού στρατιώτη, που περιέγραφε τα γεγονότα της πρόσκαιρης ανακωχής με τους Γερμανούς και χαρακτήριζε τη νύχτα «ως τα πιο αξιομνημόνευτα Χριστούγεννα της ζωής μου».

Το βίντεο του τραγουδιού του Πολ Μακάρντεϊ «Pipes of Peace».

Η πολεμική ταινία του Κριστιάν Καριόν «Καλά Χριστούγεννα», γαλλικής παραγωγής 2005, με τους Ντάνιελ Μπρούελ, Γκιγιόμ Καρνέ και Νταϊάν Κρούγκερ.

Το μιούζικαλ «Oh, What a Lovely War» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, παραγωγής 1969.

Το βιβλίο του Αμερικανού ιστορικού Stanley Weintraub «Silent Night: The Story of the World War I Christmas Truce» (2001).

Τα τραγούδια:

- «Snoopy's Christmas» - The Royal Guardsmen (1967)

- «Christmas 1914» - Mike Harding (1977)

- «Christmas in the Trenches» - John McCutcheon (1984)

- «All Together Now» - The Farm (1990)

- «Belleau Woods» - Garth Brooks (1997)