Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και υπαίθρια αγορά στο ΑΠΘ

Στον εορταστικό ρυθμό της πόλης συντονίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φωτίζοντας δύο κεντρικά κτήρια του campus. Ο χριστουγεννιάτικος αρχιτεκτονικός φωτισμός θα κάνει την Αίθουσα Τελετών και το Κτήριο Διοίκησης του ΑΠΘ ορατά από το κέντρο της πόλης.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του ΑΠΘ, στολισμένο με 10.000 λαμπάκια, έχει τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο της Αίθουσας Τελετών, όπου το απόγευμα της απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η τελετή φωταγώγησης. Την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο θα ξεκινήσει το 2o Flea Market *Christmas Edition, με τη συμμετοχή 42 φοιτητικών και εθελοντικών ομάδων.

Χειροποίητα και μεταχειρισμένα αντικείμενα (κοσμήματα, τσάντες, βιβλία, διακοσμητικά κλπ), ορυκτά και πετρώματα, πράγματα που παράγονται από φοιτητικές ομάδες θα διατίθενται στην υπαίθρια αγορά, που θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 8 έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 12:00 με 20:00.

Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ θα παρουσιάσουν παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα, ενώ το 2ο Flea market ΑΠΘ- Christmas edition θα κλείσει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, επίσης στις 7 το απόγευμα, με συναυλία από δύο φοιτητικές μπάντες του ΑΠΘ, τους «Beaming Quavers» και τους «Χωρίς όνομα», σε ένα πρόγραμμα με ποπ, έντεχνα ελληνικά και χριστουγεννιάτικες επιτυχίες.

Όλες οι δράσεις διοργανώνονται από το Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων ΑΠΘ.

Οι φοιτητικές και εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν στο Flea Market είναι οι: Aristotle Space & Aeronautics Team (ASAT), fae.brokolo, United Nations Society - Aristotle University of Thessaloniki, IAAS Greece, ikonic jewelleries & ikonic thriftin', Vintavantage, AUTH S.E.G. Student Chapter, Mariartifact, REVMA (Roma Educational Vocational Maintainable Assistance), ΦΥΛ.ΙΣ. ΑΠΘ, IEEE, Aurora accessories, Dimart, ΚΙΛΕΧΩ, FKS, ReAcTiON, UNann, THRIFTERS IN SKG, Περιβαλλοντική Ομάδα ΑΠΘ, HelMSIC - Hellenic Medical Students' International Committee, IAESTE, AIESEC in AUTH, Γίνε η Διαφορά, Bio AUTh Team - B.A.T, BEST Thessaloniki, Λε.Βι.Α, Pielle's collection, Ratartcat, EESTEC LC Thessaloniki, Inka's Charms, Micromacrame, Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ