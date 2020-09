Χρόνια πολλά, πρίγκιπα Χάρι

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας για να ευχηθεί για τα 36α γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι.



Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η πρώτη που ευχήθηκε για τα γενέθλια του εγγονού της στο Twitter γράφοντας: «Πολύ χαρούμενα γενέθλια!».



Η ανάρτηση συνοδεύτηκε με μια ανατρεπτική φωτογραφία του πρίγκιπα που γελούσε με τη μονάρχη κατά τη δεξίωση των Queen's Young Leaders στο Buckingham Palace το 2017.



Λίγα λεπτά αργότερα, ο πατέρας του Χάρι, πρίγκιπας Κάρολος, και η σύζυγός του Καμίλα ευχήθηκαν μέσω του λογαριασμού τους Clarence House στο Twitter.



Το βασιλικό ζευγάρι ευχήθηκε στον πρίγκιπα «χαρούμενα γενέθλια» και δημοσίευσαν μερικές φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία ο πρίγκιπας Κάρολος γελάει μαζί με τον γιο του κατά τη διάρκεια των πρώτων αγώνων Invictus στο Λονδίνο το 2014.



Παρά τις επίμονες φήμες για ρήξη μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του μεγαλύτερου αδερφού του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ ευχήθηκαν στον δούκα του Σάσεξ «χρόνια πολλά».



«Ευχόμαστε χαρούμενα γενέθλια στον πρίγκιπα Χάρι!» η ανάρτησή τους στο Twitter.



Το μήνυμα περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία με τα δύο αδέλφια να τρέχουν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την υποστήριξη της εκστρατείας ψυχικής υγείας του «Heads Together» στο Λονδίνο το 2017.



Πάντως σε καμία ανάρτηση της βασιλικής οικογένειας δεν υπήρχε θέση για τη σύζυγο του Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ.



Οι δυο τους μαζί με τον μικρό γιο τους Άρτσι ζουν επί του παρόντος στο νέο τους σπίτι στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι μετακόμισε στην Καλιφόρνια πριν ξεκινήσει η πανδημία τον Μάρτιο έπειτα από μια ταραχώδη χρονιά κατά την οποία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τα καθήκοντά τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.



🎂 🎈 Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday!

.

📸 The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017. pic.twitter.com/M992gwGfjE