«You Be My Ally» από την Jenny Holzer στο Σικάγο

Καινούργιο δημόσιο έργο τέχνης από την παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα Jenny Holzer εγκαινίασε προσφάτως το Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Με τίτλο «You Be My Ally» και βασισμένο σε κείμενο, το έργο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστημίου.

Έως τις 22 Νοεμβρίου, μέσω μια εφαρμογής διευρυμένης πραγματικότητας και ενός στόλου φορτηγών με LED τα οποία διατρέχουν την Πόλη των Ανέμων, η καλλιτέχνις απαντά στην πρόκληση της συμμετοχής στις τέχνες εν μέσω πανδημίας. Τα κείμενα τα οποία έχουν επιλεγεί καλούν, τις μέρες και εβδομάδες που οδηγούν στις προεδρικές του 2020 στις ΗΠΑ, τους θεατές να αναλογιστούν τον αντίκτυπο του δημόσιου λόγου σε μια δημοκρατία.

Τα κείμενα στο «You Be My Ally» είναι 29 αποσπάσματα από ιστορικής σημασίας κείμενα τα οποία συγκαταλέγονται στο βασικό πρόγραμμα μαθημάτων του πανεπιστημίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα διακεκριμμένων συγγραφέων, όπως οι W. E. B. du Bois, Helen Keller, Audre Lorde, Toni Morrison, Friedrich Nietzsche, Mary Shelley, Virginia Woolf και Πλάτωνας. Ακόμη και ο τίτλος του πρότζεκτ είναι απόσπασμα από το «If Not, Winter: Fragments of Sappho», μετάφραση ποίησης της Σαπφούς από την ποιήτρια Anne Carson.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ