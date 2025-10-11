H μυθοπλασία σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει έμπνευση, φαντασία, αλλά και μεγάλες δόσεις από το μοναδικό «αποτύπωμα» του σεναριογράφου στην προσωπική του διαδρομή. Ο Arty Papageorgiou, δεν είναι απλώς ένα ακόμα όνομα της νέας γενιάς δημιουργών.

Είναι από εκείνους που έχουν βρει τον τρόπο να συνδυάζουν με ένα μαγικό τρόπο το ταλέντο με την αλήθεια. Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα, για ένα σημαντικό masterclass που συνδιοργάνωσαν η ASIFA HELLAS και το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του «The Owl Screenwriting Workshop», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Ο Έλληνας πίσω από το νέο Lord of the Rings, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την τεχνητή νοημοσύνη, τη χαρά της δημιουργίας και τη συγκίνηση του να επιστρέφει στην Ελλάδα για να μοιραστεί την τέχνη του με νέους αφηγητές.

-Αν θα έπρεπε να περιγράψετε τη ” μαγεία” της συγγραφής σεναρίου σε μία μόνο λέξη ποια θα ήταν αυτή;

Αλήθεια.

– Πιστεύετε πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα;

Το γεγονός και μόνο ότι κάνετε αυτή την ερώτηση δείχνει πως, διαισθητικά, γνωρίζετε ότι –τουλάχιστον προς το παρόν– η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί πραγματική απειλή για την ανάγκη να υπάρχουν άνθρωποι πίσω από τις ιστορίες που αφηγούμαστε και που μας συγκινούν πραγματικά.

-Πώς νιώσατε όταν λάβατε την πρόσκληση να συμμετάσχετε στο Owl Film Workshop;

Ειλικρινά, ένιωσα έκπληξη όταν η ASIFA και το AFO μού απηύθυναν την πρόσκληση να συμμετάσχω στο Owl. Αισθάνομαι τιμή και ενθουσιασμό που μού δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω με άλλους Έλληνες αφηγητές για το Πώς και το Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε.

Το να λαμβάνεις μια πρόσκληση «να επιστρέψεις σπίτι», με έναν τρόπο, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ο Κώστας από την ASIFA Hellas και ο Στάθης από το Athens Film Office ενδιαφέρονται ειλικρινά να δουν τη βιομηχανία αυτή να ανθίζει εδώ, κι εγώ απλώς ελπίζω ότι θα καταφέρω να δημιουργήσω κάτι μαζί τους όχι και τόσο μακριά στο μέλλον.

– Τι μήνυμα θα δίνατε στους νέους δημιουργούς;

Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν αισθάνομαι ότι έχω «βρει τη συνταγή» έτσι ώστε να αφήσω ένα “μήνυμα” όπως υπονοείτε. Αν όμως έπρεπε να απαντήσω οπωσδήποτε στην ερώτησή σας, θα έλεγα πως το να είσαι δημιουργικός είναι –τουλάχιστον για μένα– μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης. Το μόνο που μπορώ πραγματικά να προσφέρω είναι αυτό: Μην αφήνετε την αυτοαμφιβολία να σταθεί εμπόδιο στον εαυτό σας.-