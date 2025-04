Ποιος θα κάτσει δίπλα μου; Μία φράση που όλοι έχουμε σκεφτεί. Μία ερώτηση που μπορεί να γίνει η αφορμή για μια αναπάντεχη περιπέτεια σχέσης – αυτές που δεν έχουν πάντα σαφείς απαντήσεις, αλλά πάντα μάς αλλάζουν.

Και τι συμβαίνει όταν δύο άγνωστοι μοιράζονται το ίδιο κάθισμα, όχι της μοίρας, αλλά μιας πτήσης; Πόσο μπορεί να χωρέσει η αμηχανία, η φιλικότητα, ο φόβος και η ανάγκη για επαφή μέσα σε λίγες ώρες ταξιδιού;

Το «As Above So Below» είναι μια ανατρεπτική θεατρική παράσταση που εξετάζει τη δυναμική και τις αντιφάσεις μιας απλής πτήσης, η οποία σύντομα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης για δύο επιβάτες. Τρελές καταστάσεις, απρόοπτα και μια σειρά από ατυχή γεγονότα συνδέουν το παζλ μιας αφήγησης όπου η πλέον παλαβή απόφαση φαντάζει η μόνη σωτηρία.

Το έργο:

Μια καθημερινή πτήση στο εξωτερικό γίνεται το σκηνικό για έναν απίστευτο συνδυασμό από τρελές καταστάσεις, απρόοπτα και ατυχή γεγονότα που δένουν το παζλ μιας αφήγησης όπου η πιο παράλογη απόφαση φαντάζει η μόνη σωτηρία.

Ο Παναγιώτης (Παναγιώτης Λέκκας) και η Πένη (Παναγιώτα Σακελλαριάδη) είναι οι δύο επιβάτες που μοιράζονται τον ίδιο προορισμό αλλά κουβαλούν διαφορετικές αποσκευές- κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Βασισμένο σε μία ιδέα της Βασιλικής Μπούρα και σε μεγάλο βαθμό στον αυτοσχεδιασμό των ηθοποιών, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο απρόβλεπτο και το αναγνωρίσιμο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η Βασιλική Μπούρα σημειώνει πως «Ένα αθώο να σας προσφέρω λίγο γίνεται η αφορμή για ένα απρόσμενο ψυχολογικό και συναισθηματικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, εσωτερικές συγκρούσεις και στιγμές βαθιάς ανθρώπινης αλήθειας. Μέσα από το γέλιο και την αμηχανία, το “As above So Below” εξερευνά τις σχέσεις που επιλέγουμε, εκείνες που φοβόμαστε και αυτές που τελικά μπορεί να μας αποκαλύψουν κάτι αληθινό για εμάς τους ίδιους».

Ο σκηνοθέτης του έργου Δημήτρης Μπούρας σημειώνει: «Δύο καθημερινοί άνθρωποι, ένα απλό ταξίδι στο εξωτερικό, ένα τραγικό συμβάν και μετά πανζουρλισμός.

Ποια είναι η ιστορία όμως ακριβώς; τι είναι αυτό που συνέβη; Είναι οι πρωταγωνιστές μας ήρωες ή έρμαια της μοίρας τους; Και στη τελική, ποιος καθορίζει το αφήγημα;»

Με αφορμή ένα σεμινάριο σκηνοθεσίας μια ομάδα ηθοποιών και ένας σκηνοθέτης (όχι δεν είναι το σενάριο άλλης παράστασης, είναι η αληθινή ιστορία για το πως ξεκίνησε η δημιουργία αυτής της παράστασης) αποφάσισαν να αφηγηθούν μια τρελή ιστορία με τρεις καρέκλες.

Η ιστορία, με αφορμή ένα αληθινό συμβάν που έχει συμβεί στην αδερφή του σκηνοθέτη και συγγραφέα του κειμένου, άρχισε να αποκτά επιπλέον και επιπλέον διαστάσεις και με μόνο οδηγό τη τρέλα, τη φαντασία και το κέφι, αποφασίσαμε να σας πούμε αυτή την ιστορία με συνοδοιπόρους τα φώτα, τα καθίσματα και εσάς!

Ελάτε να πετάξουμε παρέα λοιπόν, σε μια καθόλου ομαλή πτήση, στη πρώτη σκηνοθετική δουλειά του σκηνοθέτη και γενικότερα συνεργασίας της εν λόγω ομάδας, προσδεθείτε και ετοιμαστείτε γιατί στη προσγείωση θα είναι όλα διαφορετικά. Ή έστω, έτσι θα λένε, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπούρας

Κείμενο: Βασιλική Μπούρα

Ερμηνεύουν: Παναγιώτης Λέκκας, Παναγιώτα Σακελλαριάδη

Φωτισμοί: Νίκος Θετάκης

Φωτογράφος: Γιάννης Τομτσής

Πληροφορίες παράστασης:

Χώρος: Κ4 Κουκάκι | Βεΐκου 28, Αθήνα

Πρεμιέρα: 30 Απριλίου

Ημέρες Παράστασης: Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00

Διάρκεια: 60-70’

Εισιτήρια:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dysleitourgia-ptisis

Τιμές εισιτηρίων: κανονικό € 12 / μειωμένο € 10