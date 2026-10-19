Σαν σήμερα, στις 19 Οκτωβρίου 2004, έφυγε από τη ζωή ο Ασημάκης Γιαλαμάς, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, συγγραφέας και σεναριογράφος, που άφησε τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, η Φίνος Φιλμ έκανε μια όμορφη ανάρτηση, συνοδευόμενη από ένα βίντεο αφιερωμένο στον σπουδαίο δημιουργό, θυμίζοντας στιγμές από το έργο του και τη σημαντική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Ο Ασημάκης Γιαλαμάς δεν έγραφε απλώς ιστορίες. Έγραφε την ίδια την ελληνική κοινωνία, με χιούμορ, οξυδέρκεια και έναν μοναδικό τρόπο να λέει πολλά χωρίς να τα λέει ευθέως», αναφέρει χαρακτηριστικά η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της. Και πράγματι, αυτή ήταν η ξεχωριστή του δύναμη: να σατιρίζει την εποχή του, να σχολιάζει τα κακώς κείμενα και να περνά τα μηνύματά του μέσα από το γέλιο.

Γεννημένος στις 19 Ιανουαρίου 1919, στην Άνω Μέλπεια της Μεσσηνίας, ο Γιαλαμάς ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, το θέατρο και τον κινηματογράφο, γράφοντας σάτιρες, χρονογραφήματα, επιθεωρήσεις, θεατρικά έργα και σενάρια. Η πένα του ήταν αιχμηρή και η κριτική του απέναντι στην εξουσία τού δημιούργησε αρκετές φορές προβλήματα.

Στη Φίνος Φιλμ συνυπέγραψε το «Χαρούμενο Ξεκίνημα» του 1954, μια ταινία που άνοιξε νέους δρόμους για τις ελληνικές μουσικές παραγωγές, καθώς και τρεις αγαπημένες κωμωδίες, μαζί με τον Κώστα Πρετεντέρη: τη «Δεσποινίς Διευθυντής», την «Τζένη Τζένη» και τα «Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια». Έργα που αγαπήθηκαν από το κοινό και εξακολουθούν να μας κρατούν συντροφιά μέσα από τις τηλεοπτικές προβολές τους.

Όπως εύστοχα σημειώνει η Φίνος Φιλμ, ο Ασημάκης Γιαλαμάς απέδειξε πως η κωμωδία μπορεί να διασκεδάζει, να συγκινεί, αλλά και να αφυπνίζει. Γιατί πίσω από το χιούμορ του υπήρχε πάντα μια ματιά στην κοινωνία και στις αλήθειες της, πολλές από τις οποίες παραμένουν επίκαιρες μέχρι σήμερα.

Η σημερινή ανάρτηση της Φίνος Φιλμ είναι μια όμορφη αφορμή να θυμηθούμε έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον ελληνικό κινηματογράφο και δημιούργησε ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχάστηκαν με το πέρασμα του χρόνου.

Ο Ασημάκης Γιαλαμάς έφυγε πριν από 22 χρόνια, αλλά το έργο του παραμένει ζωντανό. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο κέρδος ενός δημιουργού: να συνεχίζει να μιλά στις καρδιές των ανθρώπων, ακόμη κι όταν ο ίδιος δεν βρίσκεται πια κοντά τους.

Πηγή: Finos Film