Μετά την πρώτη θέση στο «Athens Tournament», η παράσταση της Κωνσταντίνας Νότε, εμπνευσμένη από την «Πιο Δυνατή» του Στρίντμπεργκ, κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

«Είμαι το βουνό, είσαι το νερό.»

Πώς μοιάζει η αλήθεια όταν αποφασίζεις να τη μοιραστείς επί σκηνής χωρίς προστατευτικά δίχτυα; Τέσσερις νέες ηθοποιοί τολμούν το μεγάλο άλμα και προσγειώνονται στο θεατρικό σανίδι ως οι πολλαπλές εκδοχές του ίδιου προσώπου. Όλες μαζί, αλλά και η καθεμία μόνη, αναμετρώνται με τα όριά τους και αναζητούν τον τρόπο να αρθρώσουν εκείνη την πρώτη λέξη που θα σπάσει το μοτίβο και θα φέρει την απελευθέρωση.

Η παράσταση «Άσκηση Εμπιστοσύνης», που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ «Athens Tournament» το περασμένο καλοκαίρι, κέρδισε παράλληλα και κάτι ακόμα πιο σπάνιο: την έμπρακτη πίστη των ανθρώπων του Θεάτρου Noũs, οι οποίοι αποφάσισαν να μεταφέρουν την παραγωγή από το Black Box απευθείας στην Κεντρική Σκηνή, δίνοντας χώρο και φωνή σε μια νέα καλλιτεχνική γενιά.

Ένα μακροβούτι στα έγκατα της ψυχής

Με βασική αφετηρία το εμβληματικό μονόπρακτο «Η πιο δυνατή» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, το κείμενο και η σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νότε μεταλλάσσονται διαρκώς. Η δράση αλλάζει σχήμα, μορφή και ρυθμό, ακροβατώντας ανάμεσα στην αυλή των αναμνήσεων και στην ωμή πραγματικότητα του εδώ και τώρα.

Πρόκειται για μια εσωτερική κατάδυση χωρίς εξωραϊσμούς:

«Ρυθμισμένο λογισμικό το μυαλό μου. Αποφάσεις, βλέμματα, σκέψεις, πεποιθήσεις άλλων βιδωμένες στο μυαλό μου κι όσο ψυχαναλύομαι γυρνάω πάντα εκεί, στην αρχή που ήμουν άστρο… μέχρι που μας ρούφηξε η βαρύτητα και τα πόδια μας άγγιξαν τη γη.

Μάθαμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα απ’ τα μάτια των άλλων. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ τον εαυτό μου; Είμαι η πιο δυνατή όταν έχω τον έλεγχο ή όταν αντέχω να τον χάνω; Όταν ξαναγυρνάω στο τραύμα μου ή όταν το αποφεύγω συνειδητά;»

Η αναμέτρηση με τον εαυτό γίνεται συλλογική υπόθεση. Κάθε σκέψη που έμενε καλά κρυμμένη βγαίνει στην επιφάνεια σαν ανάσα μετά από μακροβούτι — με τη μόνη βεβαιότητα ότι δεν θα πνιγείς.

Από την αποφοίτηση στην Κεντρική Σκηνή

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται τέσσερις φίλες και συνοδοιπόροι, πρόσφατες απόφοιτες της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «Πράξη Επτά». Η σύλληψη της παράστασης γεννήθηκε μέσα σε μια περίοδο έντονου δημιουργικού αναβρασμού, όταν οι ίδιες προετοίμαζαν την πρότασή τους για το τουρνουά παράλληλα με τις πτυχιακές τους εξετάσεις, δουλεύοντας ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά έργα.

Όπως σημειώνει η ομάδα:

«Η “Άσκηση Εμπιστοσύνης” γεννήθηκε μέσα από έναν κοινό κώδικα, κοινές αξίες και την ανάγκη μας για δημιουργία. Μέσα από τα μάτια η μία της άλλης, επιχειρούμε να ανακαλύψουμε την αυθεντικότητά μας και να τη μοιραστούμε μαζί σας στη σκηνή. Ψάχνουμε να βρούμε την “πιο δυνατή” εκδοχή του εαυτού μας – όχι αυτή που μας επέβαλαν να είμαστε, αλλά αυτή που επιλέγουμε εμείς οι ίδιες».

Την ατμόσφαιρα του έργου συμπληρώνει και το πρωτότυπο τραγούδι της παράστασης με τίτλο «Μη με κοιτάς στα μάτια», το οποίο κυκλοφορεί ήδη ψηφιακά σε Spotify και YouTube.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νότε

Επί σκηνής (αλφαβητικά): Ελευθερία Καλαντζή, Τζένη Καραμπεσίνη, Αγγελική Κατσίκα, Κωνσταντίνα Νότε

Χώρος: Θέατρο Noũs – Creative Space (Κεντρική Σκηνή), Τροίας 34, Αθήνα

Πρεμιέρα: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 (για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων)

Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/askisi-empistosynis-theatro-nous/?lang=el