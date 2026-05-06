Οι εκδόσεις Θερμαϊκός προσκαλούν το κοινό σε μια σειρά τριών εκδηλώσεων με αφορμή το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο της Ασπασίας Σιγάλα, «Ο κήπος της Μάγιας».

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο του βιβλίου μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και δημιουργικά εργαστήρια.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 19:00, στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 13, Αίθουσα 1). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Γιώτα Καραγιάννη, καθηγήτρια ΠΤΔΕ του Α.Π.Θ. και Ελένη Μπέργιου, παιδαγωγός.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 11:00 η Ασπασία Σιγάλα και η Ελένη Μπέργιου θα υποδεχτούν τους μικρούς τους φίλους στον Παιδικό Ιανό (Γρ. Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη) για να απαντήσουν στις απορίες τους και να ζωγραφίσουν όμορφους κήπους!

Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12:00 η Ασπασία Σιγάλα και η Ελένη Μπέργιου θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους για ένα ακόμα εργαστήριο στον Παιδικό Ιανό με ευφάνταστες, ανοιξιάτικες κατασκευές, βασισμένες στο βιβλίο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η Μάγια ζει σε μια μεγάλη, πολύβουη πόλη και κάθε μέρα βρίσκει χαρά και γαλήνη σ’ έναν όμορφο κήπο που θεωρεί δικό της. Όμως μια μέρα, η πόρτα του κήπου κλείνει οριστικά και τότε η μικρή ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολα συναισθήματα: απογοήτευση, απελπισία, θυμό, θλίψη. Μέσα από αυτό το ταξίδι ανακαλύπτει πως η απώλεια μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργία, πως η ελπίδα ανθίζει ξανά και πως η χαρά πολλές φορές κρύβεται στο να ξεκινάς από την αρχή. Έτσι η Μάγια φυτεύει σπόρους για έναν νέο, δικό της κήπο, όπου γεννιούνται καινούργιες, αναπάντεχες φιλίες.

Ένα τρυφερό και αισιόδοξο βιβλίο, που συγκινεί μικρούς και μεγάλους, μιλώντας για την ανθεκτικότητα, τη δημιουργία και την ελπίδα που δεν σβήνει ποτέ. Με λιτό, τρυφερό λόγο και τη ζωντανή εικονογράφηση της Μαιρηλίας Φωτιάδου, «Ο κήπος της Μάγιας» αφηγείται μια ιστορία αναγέννησης και μας θυμίζει πως ακόμη και μέσα από την απώλεια μπορεί να γεννηθεί η ομορφιά.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

H Ασπασία Σιγάλα γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Είναι συγγραφέας και μεταφράστρια. Έχουν εκδοθεί τέσσερα μυθιστορήματα της: «Ο πρίγκιπας ξεθώριασε στο πλύσιμο» (εκδ. Πατάκη, 2000), «Τα Άλφα της Βεατρίκης» (εκδ. Πατάκη, 2002), «Bar Sur» (εκδ. Πατάκη, 2007) και «Φραγκίσκος» (εκδ. Κοχλίας, 2003). «Ο κήπος της Μάγιας» είναι το πρώτο της βιβλίο για παιδιά.