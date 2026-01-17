Η Βαλεντίνη Λουρμπά, πιστή στη βαθιά της σχέση με το κλασικό ρεπερτόριο, σκηνοθετεί το έργο «Άσπρα άλογα» του Ερρίκου Ίψεν. Πρόκειται για τον αρχικό τίτλο με τον οποίο ο Ίψεν παρουσίασε αυτό το αριστουργηματικό δράμα, που αργότερα έγινε γνωστό ως «Ρόσμερσχολμ».

Ο πύργος των Ρόσμερ, το σκοτεινό Ρόσμερσχολμ, κουβαλά το βάρος και τις σκιές μιας συντηρητικής οικογένειας που ασκούσε απόλυτο έλεγχο. Εκεί ζει ένας πάστορας, ο τελευταίος απόγονος των Ρόσμερ, που έχει αποκηρύξει την Εκκλησία, στοιχειωμένος από την απώλεια της συζύγου του. Δίπλα του βρίσκεται μια αινιγματική, σχεδόν δαιμονική γυναίκα, που τον φροντίζει αλλά και τον ωθεί να σκεφτεί αλλιώς, να διεκδικήσει την ελευθερία στη σκέψη και στη ζωή.

Το παλιό συγκρούεται βίαια με το νέο. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος μένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος παραμένει ανοιχτή πληγή, χωρίς λύτρωση. Στο «Ρόσμερσχολμ», ο Ίψεν συμπυκνώνει όλα τα μεγάλα θέματα που τον απασχόλησαν: το ιδεολογικό και το ψυχολογικό, το κοινωνικό και το πολιτικό, αλλά και το βαθιά πολιτισμικό υπόβαθρο της εποχής του.

Κεντρικό μοτίβο του έργου είναι το αίτημα κάθε ηθικού ανθρώπου να παραμείνει ο εαυτός του και να μην παραβεί τις αρχές του. Ο Ρόσμερ και η Ρεβέκκα, διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης άτομα, κουβαλώντας βαθιά ριζωμένες ενοχές, συγκρούονται με αποτέλεσμα να ηττηθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στον θάνατο, δηλαδή στην ήττα των δύο κόσμων: του κόσμου της παλιάς ηθικής και του κόσμου της απελευθερωμένης συνείδησης.

Σκηνοθεσία Βαλεντίνη Λουρμπά

Μετάφραση Ερρίκος Μπελιέ

φωτισμοί Θοδωρής κόκκινος

Ενδυματολόγος Τισσα Βσιλάκη

Μουσική Επιμέλεια Βαλεντίνη Λουρμπά

Δημόσιες σχέσεις Θέατρο Εκάτη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Ασημάκης Χρίστος Γεωργίου Μαρία Μαραγκουδάκη Μάνος Χατζηγεωργίου Λήδα Χατζηδημητρίου

Ενδυματολόγος Τίσσα Βασιλάκη, Βοηθός σκηνοθέτη Αφροδίτη Μαριάμ Κορακιανίτη, Διοικητικός Λήδα Χατζηδημητρίου, Φωτογραφία Νίκος Κωνσταντόπουλος, Βίντεο Τίσσα βασιλάκη

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή, Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00

Τιμές εισιτηρίων

13 Ευρώ

11 ευρώ Άνεργοι

Θέατρο Εκάτη, Εκάτης 11, Κυψέλη