Αστέρες του Χόλιγουντ τίμησαν τον Ιταλό μεγιστάνα της μόδας Μπρουνέλο Κουτσινέλι στην πρεμιέρα του νέου του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του «Brunello: The Gracious Visionary» στη Ρώμη.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Cinecittà Studios και προσέλκυσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, όπως οι Τζέσικα Τσάστεϊν, Τζόναθαν Μπέιλι, Κρις Πάιν, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Έιβα ΝτουΒερνέι.

Όλοι ήταν ντυμένοι με δημιουργίες του Κουτσινέλι για να γιορτάσουν όχι μόνο τη δημιουργικότητα του Βασιλιά του Κασμίρ, αλλά και τη φιλοσοφία του για τον ανθρωπιστικό καπιταλισμό, σύμφωνα με το Variety.

Η ταινία «Brunello: The Gracious Visionary», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Τζουζέπε Τορνατόρε, εστιάζει στο πώς ο Κουτσινέλι, από γιος ενός αγρότη στην Ούμπρια, έγινε επικεφαλής μιας πολυτελούς μάρκας μόδας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με πρωταγωνιστή τον Σαούλ Νάνι ως μια νεότερη εκδοχή του σχεδιαστή και επιχειρηματία, η ταινία συνδυάζει ντοκιμαντέρ και αναπαραστάσεις για να αφηγηθεί την ιστορία του πώς η νοοτροπία του διαμορφώθηκε από τη μελέτη φιλοσοφίας και τη γενναιοδωρία προς τους άλλους. Ως αποτέλεσμα, ο Μπρουνέλο Κουτσινέλι υπερηφανεύεται για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο — διασφαλίζοντας ότι οι εργάτες του εργοστασίου του πληρώνονται δίκαια και αισθάνονται σαν οικογένεια — και έχει ανακαινίσει πλήρως το ιταλικό χωριό Σολομέο, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του.

«Γιατί και ο καπιταλισμός να μην είναι σύγχρονος και επίκαιρος; Πώς μπορείς να εμπνεύσεις τους ανθρώπους που εργάζονται για εσένα αν δεν τους πεις την αλήθεια;» είπε ο Κουτσινέλι σε δημοσιογράφους στο Teatro dell’Opera της Ρώμης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή. «Πάντα πίστευα ότι ο άνθρωπος-εργαζόμενος χρειάζεται έναν καλύτερο χώρο εργασίας, καλύτερο κέρδος και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σκεπτόμενη ψυχή» συμπλήρωσε.

Ο Γκόλντμπλουμ και η σύζυγός του Έμιλι Λίβινγκστον, είναι μεταξύ των διασημοτήτων που έχουν επισκεφτεί το χωριό Σολομέο, έχοντας γνωρίσει τον Κουτσινέλι λίγο αφότου εγκαταστάθηκαν στην κοντινή Φλωρεντία.

«Κάναμε μια μικρή ξενάγηση σε όλο το μέρος και πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Είναι απλά υπέροχος» είπε ο Γκόλντμπλουμ, φορώντας ένα σμόκιν και ένα γκρι κασμιρένιο παλτό της μάρκας.

«Χόλιγουντ, το λατρεύω! Είναι τόσο διασκεδαστικό» είπε ο Κουτσινέλι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. «Αλλά αυτό στο οποίο προτιμώ να αναλύω είναι η ανθρώπινη ψυχή».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ